DÜZCE(İHA) – Düzce Müftülü düzenlediği programla engelli öğrencileri, aileleri refakatinde dini ve tarihi değerlerimizi yerinde ve manevi atmosfer içerisinde anlatmak adına Kastamonu ve Safranbolu’yu gezdi.

Düzce İl Müftülüğü 10-16 Mayıs Engelliler Haftası münasebetiyle, engelli öğrencileri, aileleri refakatinde dini ve tarihi değerlerimizi yerinde ve manevi atmosfer içerisinde anlatmak adına Kastamonu ve Safranbolu gezisi düzenledi.

Gezi, Engelli Koordinörü Meleknur Topal rehberliğinde, Kur’an Kursu Öğreticileri Hatice Dertli, Emel İnce, İşaret Dili Tercümanları Yasemin Aslan ve Beyzanur Çakmak eşliğinde, 40 engelli öğrenci ve ailelerini tarihi mekanlar ziyaret edilerek dini ve tarihi değerlerimiz anlatıldı.

Engelli öğrenci ile aileleri, her zaman yanlarında oldukları için Müftülüğüne sonsuz şükranlarını sundular.