Eskişehir’de hizmet veren Odunpazarı Halk Eğitimi Merkezi 2022 yılı içerisinde yaklaşık 60 bin öğrenciye eğitim vererek Bakanlığın belirlediği hedefin 15 kat üzerine çıktı.

Eskişehir’de hizmet veren Odunpazarı Halk Eğitimi Merkezi 2022 yılı içerisinde yaklaşık 60 bin öğrenciye eğitim vererek Bakanlığın belirlediği hedefin 15 kat üzerine çıktı.

Odunpazarı Halk Eğitimi Merkezi, 1 Ocak 2022 tarihinden bugüne kadar bir yılda yaklaşık 60 bin öğrencisine eğitim verdi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın Halk Eğitim Merkezleri için belirlediği hizmet verilen ilçenin nüfusunun yüzde 1’lik dilimine eğitim verme hedefini katlayan Odunpazarı Halk Eğitimi Merkezi, 400 bin nüfusa sahip ilçede 60 bin kişiye eğitim vererek yaklaşık bölgenin yüzde 15’ine eğitim imkânı sağlamış oldu. 3 bin kurs ile bir yılda yakalanan öğrenci sayısı, insanların merkezden duyduğu memnuiyet olarak değerlendirildi. Odunpazarı Halk Eğitimi Merkezi’ne gelen kursiyerlerin bir kısmı gençliğinde öğrenmek istediği meziyetleri edinerek içindeki ukdeyi gideriyor. Bazı kursiyerler ise sosyalleşmek için merkezin yolunu tutarken, önemli bölüm öğrenci ise edindikleri bilgiler neticesinde iş yeri açıp kendi gelirini kazanıyor.

“3 bin kurs ile yaklaşık 60 bin kursiyere hizmet verdik”

Yakalanan başarı hakkında konuşan Odunpazarı Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Sinan Gülşen, kursların eğitim alan insanlara olan yararlarından bahsetti. Önemli bir kesimin kurslardan aldığı sertifika sayesinde kendi paralarını kazandığına dikkat çeken Gülşen, “2022 yılında toplam 3 bin kurs ile yaklaşık 60 bin kursiyere hizmet verdik. Aşçılıktan, kuaförlüğe, el sanatlarından, yabancılara Türkçe öğretimine kadar çok geniş bir yelpazede hizmet üretmekteyiz. Bu kursların iki tür önemi var. Bir tanesi insanların nitelikli zaman geçirmesi ve kaliteli zaman geçirmesini amaçlamaktayız. Diğeri ise kazandıkları temel beceriler ile kendilerini istihdam edip gelir düzeylerini artırmalarını amaçlıyoruz. Bu yönü ile Halk Eğitim Merkezleri önemli bir misyonu gerçekleştiriyor. İnsanların hayatına örgün eğitimden sonra dokuna bilen tek ve özel kurumlar bunlar. Bu yönü ile insanlar hem sertifika kazanıyorlar hem üretiyorlar hem de ürettikleri ile gelir sağlıyorlar. Her ay nüfusun yüzde 1’ine hizmet üretmekle yükümlü Halk Eğitim Merkezleri, Odunpazarı ilçesi ise yaklaşık 400 bin nüfusa sahip bir ilçe. Yüzde 15 buçuk olarak hedeflerimize ulaşmış durumdayız. Bu yönüyle de kurumumuz bakanlığın hedeflediği rakamın üzerinde bir potansiyeli var” dedi.

“Evde olunca monoton bir hayatımız oluyor”

63 yaşında olan ve merkezin en sevilen öğrencilerinden olan Bilge Kınay, eğitimlerin kendisine olan yararlarına değindi. Evde boş durmanın kendisine monoton bir hayata neden olduğuna değinen Kınay, “Dikiş dikiyoruz, hocamızın gözetiminde. Hocamızdan sorarak, öğrenerek dikiş dikiyoruz. Kalıp çıkarmayı, cep yapmayı, çeşitli ceplerin yapılışını öğrendik. Evde olunca monoton bir hayatımız oluyor ama buraya geldiğimizde arkadaşlarla vakit geçiriyoruz” diye konuştu.

“Terapi için geldiklerini söylüyorlar”

Odunpazarı Halk Eğitimi Merkezi El sanatları öğretmeni Berrin Kavaklı, verilen eğitime değindi. Eğitimin öğrencilere olan birçok yararından söz eden Kavaklı şöyle konuştu:

“Ev dekorasyonuna yönelik eşyalar yapıyoruz. Ham eşyalar aldığımız gibi artık atıl duruma gelmiş, kullanılmayan ürünleri de boyayarak geri kazandırıyoruz. Boş zamanlarını değerlendiriyorlar, ev ekonomisine katkıda bulunuyorlar, yaptıkları ürünleri arkadaşlarına ve akrabalarına hediye ederek biraz ekonomi yapmış oluyorlar. Onun haricinde sosyal çevre edinmek için buraya geliyorlar. Genellikle öğrencilerim, terapi için geldiklerini söylüyorlar.”