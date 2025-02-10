Bursa’da Nilüfer Belediyesi, temiz ve sürdürülebilir bir gelecek için hayata geçirdiği projelerin meyvelerini topluyor. 2024 yılında 8 ayrı güneş santralinden toplam bin 855 megawatt enerji üreten Nilüfer Belediyesi, bu sayede 4 milyon lira tasarruf etti. Çevreci enerji ile bin 109 ton karbon salınımı da engelleyen Nilüfer Belediyesi, bin 558 ağaç dikimine eşdeğer etki oluşturdu.

Nilüfer Belediyesi, ülkemizin de en büyük sorunları arasında yer alan iklim değişikliği ve enerji bağımlılığıyla mücadelede örnek çalışmalar yürütüyor. 2025-2029 Strateji Planı’nda "Küresel Isınma ve İklim Değişikliği ile Mücadelede Farkındalığı Geliştirmek ve Karbon Emisyonunun Azaltılmasına Katkı Sağlamak" konusunda yol haritasını belirleyen Nilüfer Belediyesi, 2024’te güneşten elde ettiği temiz enerji ile dikkat çekti.

Temiz enerji kapsamında önemli adımlar atan Nilüfer Belediyesi, Beşevler Cimnastik Salonu ve Ürünlü Kent Bostanları’nda olmak üzere 2 noktada güneş enerji santrallerine sahipti. Önce 2024 yılı Şubat ayında 40 dönümlük alanda arazi tipi Güngören Güneş Enerjisi Santrali’ni hayata geçirdi. Hemen ardından aynı yıl Temmuz ayında İbrahim Yazıcı Stadyumu, Yüzüncüyıl Spor ve Gençlik Merkezi, Altınşehir Gençlik Merkezi, Nilüfer İlçe Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ve Üçevler Spor Tesisi’ndeki güneş enerjisi santralleri faaliyete geçti. Böylece Nilüfer’deki güneş enerji santrali sayısı 8’e ulaştı.

Nilüfer Belediyesi; Beşevler Cimnastik Salonu’ndan 46,79 megawatt, Ürünlü Kent Bostanları’ndan 5,50 megawatt, İbrahim Yazıcı Stadyumu’ndan 78,17 megawatt, Yüzüncüyıl Spor ve Gençlik Merkezi’nden 59,19 megawatt, Altınşehir Gençlik Merkezin’den 37,67 megawatt, Nilüfer İlçe Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nden 24,74 megawatt, Üçevler Spor Tesisi’nden 79,96 megawatt olmak üzere çatı GES yatırımlarından 332,02 megawatt enerji elde etti. Geçen yıl Şubat ayında Güngören Mahallesi’nde devreye alınan arazi tipi GES ise yıllık bin 523 megawatt enerji üretti.

Çevreci tasarruf

Biri arazi, 7’si çatı tipi olmak üzere toplam 8 güneş enerji santralinden toplamda bin 855 megawatt elektrik enerjisi üreten Nilüfer Belediyesi, bin 109 ton karbon salınımı engelleyerek, bin 558 ağaç dikimine eşdeğer bir katkı sağladı. Çevre ve toplum sağlığının yanı sıra ekonomik açıdan da farkındalık oluşturan Nilüfer Belediyesi, üretilen enerjiden 4 milyon 70 bin 859 TL tasarruf elde etti. Güneş santrallerinden üretilen elektrik enerjisi, aynı zamanda Nilüfer Belediyesi’nin tüm hizmet binalarında tüketilen enerjinin de yüzde 23,41’ini karşıladı.

Her yıl artan hedefimiz var

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, 2014 yılı Başkanlar Sözleşmesine taraf olduklarını belirterek, 2030 yılına kadar karbon emisyonunu yüzde 40 azaltma taahhütlerinin bulunduğunu kaydetti. Temiz enerji kullanımına önem verdiklerinin altını çizen Başkan Şadi Özdemir, "Temiz enerji alanında örnek bir şehir olmak için 2025-2029 Stratejik Planı kapsamında yatırımlara devam edeceğiz. "Yenilenebilir Enerji Kaynakları ile Belediyemiz İçin Üretilecek Toplam Elektrik Enerjisi Miktarı" performans göstergemizin her yıl artan hedefi bulunuyor. İklim dostu Nilüfer olarak yenilenebilir enerji üretim tesislerini çoğaltmayı hedefliyoruz" dedi.