Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde kadınlar, nenelerinden kalan tekniklerle Türkiye’nin ilk uygulamalı kilim müzesinde dokuma sanatı yaşatılıyor. Kadınlar, geçmişi yüzyıllara dayanan dokuma geleneğini yaşatmak ve evde boş oturmamak için kilim dokuma kurslarında sosyalleşiyor.

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde kadınlar, nenelerinden kalan tekniklerle Türkiye’nin ilk uygulamalı kilim müzesinde dokuma sanatı yaşatılıyor. Kadınlar, geçmişi yüzyıllara dayanan dokuma geleneğini yaşatmak ve evde boş oturmamak için kilim dokuma kurslarında sosyalleşiyor.

Sivrihisar Kilim Müzesi, aynı zamanda dokuma kurslarına da ev sahipliği yapıyor. Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde kadınlar, öğrendikleri tekniklerle eski kilimleri modernize edip dokumacılığı yeniden canlandırmak için çalışıyor. Bununla birlikte kadınların sosyalleşmesini sağlayan kurslara, her yaştan öğrenci katılabiliyor. Dokunan kilimlerin daha sonra Sivrihisar Kilim Müzesi’nde sergileniyor.

"İstekliler, hevesliler, çok da güzel çalışıyorlar"

Sanat Atölyelerinde kilim dokuma eğitmeni olarak görev yapan Zeynep Duralı, unutulmaya yüz tutmuş dokuma sanatını, yaşatmaya çalıştıklarını anlattı. Kursa gelen öğrencilerin çok hevesli olduğunu söyleyen Duralı, "Şu anda 8 öğrencimiz var, belediyemizin açmış olduğu özel bir müzede dokum kursu veriyoruz. Burası Türkiye’de tek ve ilk uygulamalı kilim müzesi. Burada hem kursumuzu veriyoruz hem sergimizi, hem de satış alanımız var, satış yapıyoruz. Kadınlar artık dışarı çıkmak istiyorlar, böyle kurslarda kendileri geliştirmek istiyorlar. Çocuklarını da büyüttükten sonra eve kapanmak istemedikleri için kurslara müracaat ediyorlar. İstekliler, hevesliler, çok da güzel çalışıyorlar. Sivrihisar’ın en önemli kilimi, beş bacalı kilim. Coğrafi işaretlemesini de aldık, Sivrihisar kilimi olarak. En çok ona yöneliyoruz. Kursiyerlerimiz yeni oldukları için biraz daha geliştikten sonra onu da dokumaya başlayacağız. Sivrihisar’da her evde mutlaka olan "Boncuklu Palımız" var, çok meşhur. Müzedeki kilimlerin tamamı Sivrihisar’ın en önemli kilimleridir" dedi.

"Beylerle rolleri değiştik"

Kadınlara evde oturmamaları için çağrı yapan 64 yaşındaki Hamide Karatepe, "Yolluk, seccade, çanta ve hediyelik eşyalar dokuyoruz. Artık evde oturmayacağız, dışarı çıkacağız. Çok oturduk evde, biraz da buralara gelelim. Başkanımız açtım burayı bize, sağ olsun. Kursa gelenler arasında en büyük benim. Beylerle rolleri değiştik. Onlar ev bekliyor, biz kurslara geliyoruz. Herkes çıksın çıksın gelsin, kapatsınlar evleri" ifadelerini kullandı.

"Burada yaptığımız ürünler satışa çıkıyor"

Eskiden evde olduğunu ama artık kurslar sayesinde bir iş yaptığından bahseden 63 yaşındaki Nursel Topçu, "Ben şimdi çanta yapacağım, çok zevkli. Çok severek yapıyoruz. Bizler eskiden evdeydik ama şimdi evde oturan çok az, hepimiz kurslara gidiyoruz. Burada yaptığımız ürünler satışa çıkıyor. Zevk alarak yaptığımız işin maddi olarak da katkısı oluyor" ifadelerini kullandı.