Afyonkarahisar’a gelen yüzlerce motosiklet sevdalıları, yaptıkları gezi ile kentin güzelliklerini keşfederken, tarihi Ayazini köyünde kafalarında kasklarla oynadıkları oyun havası görüntüleri dikkat çekti.

Sosyal medyada Türkiye Motosiklet Sevdalıları Grubu çatısı altında bir araya gelen tutkunlar, yaptıkları gezileri ve yollarda yaşadıkları sıkıntıları gruplarında paylaşarak birbirlerine yardımcı oluyor. Motosikletli grup en son ziyaretlerini Afyonkarahisar’a gerçekleştirdi. 20 farklı şehirden bir araya gelen yaklaşık 200 motosiklet sever kentin tarihi mekanlarını ziyaret etti. Türkiye Motosiklet Sevdalıları Grubu Afyonkarahisar Temsilcisi Hüseyin Akçeken öncülüğünde gerçekleştirilen gezide motosikletli grup ilk önce 8 bin yıllık tarihe sahip Frig Vadisi’ni keşfetti. Burada İhsaniye ilçesindeki Döğer Kervansarayı, Memeç kayalıkları, Emre Gölü, Maltaş, Aslantaş ve Ayazini köyünü gezdi. Ekip Ayazini Köyü’nde kafalarında kasklarla oynadıkları misket oyunuyla da dikkat çekti.

Daha sonra Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine de bir ziyaret gerçekleştiren grup ilçede bulunan Atatürk Evi’ni ardından da 1874 rakımlı Kocatepe’deki Atatürk Anıtı’nı keşfetti. Gün boyu gezilerine devam eden motosiklet severler Afyonkarahisar’da keşfedilmesi gerek birçok tarihi mekanın olduğunu söyledi.

Türkiye Motosiklet Sevdalıları Grubu Afyonkarahisar Temsilcisi Hüseyin Akçeken de, il dışından gelen bir çok motosiklet severi ağırladıklarını ifade ederek, bundan sonrada Afyonkarahisar’da çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini söyledi.