Eskişehir’de 38 yıldır motosiklet tamiri ve bakımı yapan Fatih Yılmaz, kış öncesi aracını kullanacaklar veya muhafaza edeceklere tavsiyelerde bulunup bakım önerilerinde bulundu.

Eskişehir’de 38 yıldır motosiklet tamiri ve bakımı yapan Fatih Yılmaz, kış öncesi aracını kullanacaklar veya muhafaza edeceklere tavsiyelerde bulunup bakım önerilerinde bulundu.

Kış aylarının gelmesiyle birlikte, motosiklet kullanıcılarının ‘bakım’ telaşesi başladı. Eskişehir’de yaşanan sert kış göz önünde bulundurulduğunda bakımların önemi anlaşırken, motosiklet tamircilerinde yoğunluk yaşanıyor. 38 yıllık motosiklet ustası Fatih Yılmaz, bakımları kışın aktif olarak motosikletini kullanan veya yaza kadar muhafaza eden olarak iki sınıfa ayırdı. Covid-19 pandemisinden bu yana kuryelerin yollarda daha aktif olduğu günümüzde Fatih Yılmaz, kuryeler başta olmak üzere kışın da motosikletini kullanacak sürücülere bir takım uyarılarda bulundu. Motosikletini kullanmayacak sürücülere de seslenen Yılmaz, muhafaza edilecek yerin öneminden bahsederken, aracın deposunun dolu, aküsünün ise yeni olması gerektiğini belirtti.

“Amortisörlere yük binmemeli”

Tecrübeli motosiklet ustası Fatih Yılmaz, motosikletlerini kışın kullanmayacaklara şu tavsiyelerde bulundu;

“Biliyorsunuz kışın Eskişehir soğuk. Motosikletlerini hobi grubunda kullanan arkadaşlar uzun süre motora binmiyor. Bu yüzden depolarını tamamen doldurmaları, akü bakımlarını zamanında yaptırmaları ve motoru dolu aküyle bırakmaları gerekiyor. Aynı zamanda antifrizlerini kontrol etmeleri gerekiyor. Lastik havalarını tam bir şekilde bırakmaları gerekiyor. Bir sehpa üzerinde ya da bir boşlukta bırakabilirler. Kesinlikle lastiklere ve amortisörlere yük binmemeli. Bir takoza almaları gerekiyor.”

“Kesinlikle kışlık lastik taktırmak zorundalar”

Eskişehir’in soğuğunu ve kış şartlarını göz önünde bulundurarak konuşan Yılmaz, zorlu hava şartlarında motosikletini kullanacak vatandaşlara ise kış lastiğinin öneminden bahsetti. Lastiğin yanı sıra belirli bazı uyarılarda bulunan Fatih Yılmaz; “Kışın motosikletlerini kullanan kurye arkadaşlar ise kesinlikle kışlık lastik taktırmak zorundalar. Eskişehir’de kış ekstra soğuk geçiyor ve çok kar yağdığı için, özel kanalları, özel kauçuğu olan kışlık lastikler kullanılmalı. Çünkü bu arkadaşlar kışın Eskişehir’de motor kullanıyorlar. Bu yüzden kışlık lastik kullanmak zorundalar. Diğer lastiklerle asla tutuş olmaz ve kayar. Ayrıca elektrik tesisatlarını gözden geçirmeleri, hava filtrelerine giren çamuru ve suyu muhakkak kapatmaları gerekiyor. Bizim karşılaştığımız sorunlar bunlar. Bunlar dışında frenlerine çok iyi baktırsınlar. Su soğutmalı modellerde antifriz kesinlikle olmalı. Kısacası motosiklet bakımı hem aracın hem de kazaları önlediği için sürücünün ömrünü uzatıyor” dedi.