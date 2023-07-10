Eskişehir’de bisikletlerini basık şekilde modifiye ettiren ve süsleyen iki genç, gözleri gibi baktıkları araçlarına evlerine kadar sokuyor.

Eskişehir’de yaşayan Ali Haydar ve Doğukan Şahin adındaki iki arkadaş, bisiklete olan ilgilerini ileriye taşıyarak bisikletlerini detaylıca modifiye ettirdi ve süsledi. Vatandaşların dikkatini çeken ilginç bisikletler, basık yapısıyla gözlere çarpıyor. Bisikletlerinin yere yakın olmasının ve vatandaşların bisikletlerle fotoğraf çekilmesinin hoşlarına gittiğini söyleyen iki arkadaş, akşam olunca bisikletlerini odalarına kadar soktuklarını ifade etti. Aileleriyle bu konuda sıkıntı yaşadığını da belirten genç arkadaşlar, bisikletlerine zarar gelmemesi için böyle yaptıklarını ve bisikletlerini süslemeye devam edeceklerini dile getirdi.

“Bisikletimin yere yakın olması ve insanların bakması hoşuma gidiyor”

Bisikletini sıfırdan kendisi modifiye eden 21 yaşındaki Ali Haydar, bisikletini eve kadar soktuğunu söyledi. Bisikletine çocuğu gibi baktığını ifade eden Haydar, “Vatandaşların dikkatini çekmesi, fotoğraf ve video çekilmesi için bisikletimi böyle yaptım. Eskişehir’in göz bebeği olduğu için bana da o kadar çok mutluluk veriyor. Bisikletimi çok seviyorum, hoşuma gidiyor. Yere yakın olması, insanların bakması, fotoğraf ve video çekmesi hoşuma gidiyor. Aslında normal bir bisiklet olmuştun ancak bir süre sonra onu modifiye ettim. Lastiğini, jantını ve amortisörünü ebatlarına göre sipariş verdim. Ortadaki demir ayarlanabiliyor ve bisiklet inip kalkıyor. Boyutuna göre pedalları kestik, uzatma demirleri yaptık. Son hali de gördüğünüz gibi bu şekilde. Bisikletimi eve sokuyorum, bazen de garajda duruyor. Pasta, cila ve parlatıcı sürerim, bisikletimi yıkarım. Bisikletime çocuğum gibi bakarım. Ailem bisikleti eve sokmamı sıkıntı ediyor, kızıyor. Ama ben bisikletime zarar gelmesini istemediğim ve değer verdiğim için bazen eve sokuyorum” dedi.

“Kirlenmesin diye yağmurlu havalarda dışarıya çıkarmıyorum”

Bisikletini basık şekilde alan ve sonradan süslemeye başlayan 18 yaşındaki Doğukan Şahin ise, vatandaşlardan yoğun ilgi gördüklerini belirtti. Bisikletlerini daha da süsleyeceklerini dile getiren Şahin, “Bu bisikletlerle dolaşmamız vatandaşların dikkatini çekiyor. Pedal sürtüyoruz, bazen hareketler yapıyoruz. Kimisi güzel bisiklet diyerek fotoğraf çektiriyor, onlar isteyince biz de bir şey diyemiyoruz. Kimisi de güzel yapmışsınız diyor ve satılık olup olduğunu soruyor. Bisikletin basık olması güzel oluyor, toprağa yakın oluyor. Bu da bizim hoşumuza gidiyor. Ses bombamızı açıp bisikletle dolaşıyoruz. Bazen de neden böyle şeylerle uğraştığımızı soranlar oluyor, biz de ‘zevk meselesi abi’ deyip geçiyoruz. Arkadaşım bisikletini kendisi yaptı, hala da geliştirmeye diye uğraşıyor. Temizliğine kadar kendisi her şeyi yapıyor ve evine kadar seviyor. O seviyede değer veriyor bisikletine. Ben de aynı şekilde bunlara dikkat ediyorum. Pislenmesin diye gerekirse yağmurlu havalarda dışarıya çıkarmıyorum. Odama kadar alıyorum bisikletimi. Bir gün annem bu yüzden evden atacak diye korkuyorum. Bisikletime çocuğum gibi bakıyorum. İlk defa böyle bir yaptığımdan dolayı bisiklete daha da önem göstermeye çalışıyorum. Daha fazla süslemeyi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.