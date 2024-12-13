Özel MMT Amerikan Hastanesi’nin Reyhanlı, Tarsus ve Belek’teki şubelerinin ardından Gaziantep’teki ikinci şubesi olan Özel Şehitkamil MMT Amerikan Tıp Merkezi kapılarını açtı.

142 yıllık köklü geçmişiyle Türkiye’nin ilk özel hastanesi olan Özel MMT Amerikan Hastanesi, büyümeye ve sağlık sektörüne öncülük etmeye devam ediyor. Reyhanlı, Tarsus ve Belek’teki şubelerinin ardından Gaziantep’teki ikinci şubesi olan Özel Şehitkamil MMT Amerikan Tıp Merkezi’nin kapılarını açtı.

Özel Şehitkamil MMT Amerikan Tıp Merkezi, bölge halkına kaliteli sağlık hizmeti sunmayı hedefliyor. 8 yataklı acil servis ve 12 yataklı yataklı servis ile toplamda 20 yatak kapasitesi olan Tıp Merkezi, 3 modern ameliyathanesi ve bir doğumhane servisiyle hizmet vermeye başladı.

Özel MMT Amerikan Hastanesi, ileri teknoloji ve uzman hekim kadrosuyla bölge halkına çağdaş tıbbi hizmetler sunmayı sürdürüyor. Uzmanlık alanındaki tecrübesiyle hastalarına en iyi sağlık çözümlerini sağlamayı misyon edinen hastane, Türkiye’nin sağlık sektöründe öncü kuruluşlarından biri olmayı sürdürüyor.

Gaziantep ve bölge halkının sağlık ihtiyaçlarına kapsamlı bir çözüm sunarak bölgedeki sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmayı amaçlayan Özel Şehitkamil MMT Amerikan Tıp Merkezi, modern altyapısı, uzman sağlık ekibi ve hasta odaklı hizmet anlayışıyla dikkat çekiyor.