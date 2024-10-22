CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, "yenidoğan çetesi" soruşturmasına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Özel, meselenin kolay kolay çuvala sığdırılacak bir mızrak gibi olmadığını söyledi. Konuşmasında, FETÖ elebaşısı ile ilgili de, "Bu Fetullah Gülen öldü gitti, günah kapısı açıktır, yazılmaya devam edecektir" dedi.ANKARA (İGFA) - Bebeklerin sağlığıyla oynayan, ailelerinden para koparmak için insanlığını kaybetmiş vicdansızların yaptıkları yüzünden insanlıklarından utandıklarını söyleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, olayı duyar duymaz tepki verdiklerini ve partisinin gölge bakanları ile milletvekillerinin İstanbul'a gittiğini ifade etti. Özel, parti hukukçularının iddianameyi incelediğini söyledi.

Özel, bu ve benzeri konularda CHP'ye ihbarlar yağdığını aktararak, "Uzun süre görev yapan 3 sağlık bakanının ikisinin hastanesi var. Biri de olaylar yaşanırken İstanbul İl Sağlık Müdürü, o da şimdiki Bakan. 19 ay önce biliyorlar. Güya ihbar yapıyorlar, bunu da 3 ay geç yapıyorlar. İhbardan 5 ay sonra teknik takip başlıyor. Bebekler ölüyor, bunlar takip ediyor. Mayısta gözaltılar oluyor ama hastaneler açık duruyor. Ne zaman suçlulardan biri yeni bir suç işleyince, zanlılardan biri yeni bir tehditte bulunup savcıyı tehdit edince, iş başka bir boyut kazanıp kamuoyu tarafından öğreniliyor. Oradan sonra ortaya çıkan infial, ortaya çıkan toplumsal tepkiden korkup, 19 hastanenin 18'ini şimdi kapatıyorlar. Savcı tehdit edilmese şu anda o hastanelerin yenidoğan ünitelerine bebekler yatıyor olacak. O hastaneler çalışmaya devam ediyor olacak. Teknik takipte bebekler 1 yıldır ölüyor, nisana kadar ölmeye devam etmiş, aynı hastaneler çalışmaya devam edecekti. Mesele öyle kolay kolay çuvala sığdırılacak bir mızrak gibi değil." diye konuştu.

BU SAĞLIK BAKANI'NI DERHAL İSTİFAYA DAVET EDİYORUZ

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun soruşturmayı etkilememek, delilleri karartmamak ve toplumla inatlaşmamak için görevi bırakması gerektiğini söyleyen Özgür Özel, "Kendisini kişisel sebeplerle değil, fevkalade ilkesel bir yerden istifaya davet ediyorum" dedi.

"Eğer sorgulamanın sonundaki o ilin il sağlık müdürü bu kadar şeyden haberdar ve bunlara mani olamamışsa, aksi çok zor ispatlanır" diyen Özel, "Kanun önünde, bakanlık yetkisiyle, dokunulmazlıkla, bakanlığın başında durarak adaletin sağlandığına kimseyi ikna edemez. Kenara çekilecek, yargılamalar yapılacak. Eğer aklanırsa ve bu hükümetin ömrü o güne vefa ederse, o zaman tekrar gelsin bakan olsun. Şu anda işgal ettiği konum, adaletin önünde engeldir. Milletin vicdanının önünde fevkalade sorunlu bir yerde durmaktadır. Bu Sağlık Bakanı'nı derhal istifaya davet ediyoruz. Bugün arkadaşlarımız gerekli başvuruları yapacak. Hem bundan önceki Sağlık Bakanı hem hastanesi kapanan Sağlık Bakanı hakkında suç duyurularında bulunuyoruz. Meselenin hukuken en yakın takipçisi olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"MECLİS, 19 HASTANEYİ İBRETİALEM İÇİN KAMULAŞTIRMALIDIR"

Hangi görüşten olursa olsun, caninin cani, hırsızın hırsız ve edepsizin edepsiz olduğunu vurgulayan Özel, "Bebelerin sağlığına mal olanın yeri cezaevidir. Bir kez daha bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bu Meclis, nasıl kendisini bombalayan Fetullahçı çetenin hastanesini, okulunu, dershanesini, arazisini, fabrikasını bedelsiz olarak kamulaştırdıysa OHAL'le, şimdi OHAL'e filan gerek yok, Meclis burada, bundan sonra 'Ben yenidoğana şunları aldım görmedim, öyle yapmış' deyip kimse sıyrılamasın diye, yarın bu hastaneler el değiştirir gibi yapıp yine ruhsat almasın diye ya da olay soğuyunca bölge idare mahkemelerinden ruhsat iptalleri geri dönmesin diye, Meclis oturup bu 19 hastaneyi ibretialem için bilabedel kamulaştırmalıdır." dedi.

"GÜLEN ÖLDÜ GİTTİ, GÜNAH KAPISI AÇIK"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ayrıca Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşısı Fetullah Gülen'in öldüğünü anımsatarak, Gülen'in Türkiye'ye çok büyük kötülükler ettiğini, bu dünyada adalet önünde hesap vermeden Türkiye'ye getirilememesinin, ABD'nin onun hamiliğine soyunduğunun suçüstü ispatı olduğunu anlattı.

Özel, "Bu Fetullah Gülen öldü gitti, günah kapısı açıktır. Evlatlarının hakkı yenenlerin ve onlar yüzünden tayin olmayan, terfi almayan, memuriyete giremeyen, mobbing görenlerin mağduriyetleri devam ettikçe bunun günah kapısı açıktır, yazılmaya devam edecektir. Emin olun, ona ne kadar yazılıyorsa, ona ne istediyse verenlerin de günah defterine bunlar işlenmektedir." ifadelerini kullandı.