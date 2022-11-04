Kütahya’da, merhum babası çini ustası Sıtkı Olçar’ın hayalini gerçeğe dönüştüren Nida Olçar, Sofça köyünde Türkiye’nin en büyük Lavanta Bahçesi için ilk adımı attı.

Kütahya’da, merhum babası çini ustası Sıtkı Olçar’ın hayalini gerçeğe dönüştüren Nida Olçar, Sofça köyünde Türkiye’nin en büyük Lavanta Bahçesi için ilk adımı attı.

Kütahya-Eskişehir yolu üzerindeki Porsuk Barajı kenarında babasından kalan topraklarda, babasının hayallerini gerçeğe dönüştüren Olçar, Lavanta Bahçesi için 21 dönümlük alana dikim işlemlerini gerçekleştirdi. Babası gibi kendisi de çini sanatçısı olan Nida Olçar, "Ben 11 yıldır elimden geldiğince bu ocağın bacasını tüttürüp onun gerçekleştirmeye ömrünün yetmediği projelerine kendi hayallerimi de katarak yaşatmaya çalışıyorum" dedi.

Olçar, "Bildiğiniz gibi, burası rahmetli babam Sıtkı Usta’nın 35 yıllık evi, atölyesi, ocağı. Ben de 11 yıldır elimden geldiğince bu ocağın bacasını tüttürüp onun gerçekleştirmeye ömrünün yetmediği projelerine kendi hayallerimi de katarak yaşatmaya çalışıyorum. Bugün köyden ablalarımız ile lavanta ekimi gerçekleştiriyoruz. Burada büyük bir bankanın da desteği ile birlikte büyük bir projeye başladık. Mutfak sanatları müzesi yer alıyor projemizde. Burada Kütahya çinisinin yanı sıra kaybolmaya yüz tutmuş reçetelerimiz ve yerel yemeklerimiz sergilenecek. Kasım da ektiğimiz lavantalarımız Mayıs-Haziran ayında inşallah çiçeklerini açacak. Aynı zamanda buraya mutfak sanatları merkezimizi kurduk yılbaşına kadar faaliyete geçmesini planlıyoruz. Kütahya‘nın çinisinin yanında eskimeyen yerel yemek reçetelerinden tatlar sunacağız. Lavanta tarlaları Isparta Burdur Afyon ve Bilecik bölgelerinde çok yaygın. ’Sıtkı lavanta projesi’ Türkiye’nin en donanımlı Lavanta köyü olmaya aday. İçerisinde tıbbi aromatik bitki Merkezi, ATV yolları, serası, Tıny houseları, çadır kamp alanları ve karavan park alanları ile kendi enerjisini üreten çevre dostu Kütahya‘nın Turizm konusunda çehresine büyük zenginlik katacak bir tesis olacaktır. Şuan çevremizde ki birçok il turizm ve tanıtım konusunda bu modadan yararlanıyor. Resmi gazete de yayınlanan izinler ile ormanlara ve milli parklara bu tesisler kuruluyor. Ben de bir kadın girişimci olarak bir bankanın desteğiyle tarıma yöneldim. Bundan 3 ay sonra burayı çok farklı göreceksiniz. 21 dönüm alana kurmaya başladığımız bahçemiz doğal çekim stüdyosu olacak inşallah” diye konuştu.