16 metrede durur” dedi.

Ramazan Bayramı tatili vesilesiyle yakınlarını görmek için bulundukları şehirden ayrılan vatandaşlar memleketlerine geri dönmeye başladı. Ülke genelinde olduğu gibi Eskişehir karayollarındaki trafik yoğunluğu gözlere çarptı. Bazı vatandaşlar şehirlerarası otobüslerle, uçaklarla ve trenlerle yolculuğa çıkarken, bazı vatandaşlar ise kendi hususi araçlarıyla memleketine dönüyor. Eskişehir’de uzun yıllardır otomobil tamirciliği yapan Seyfi Apaş, kendi aracıyla ulaşım sağlayacak vatandaşlara yolda kalmamaları için bazı tavsiyelerde bulundu. Uzun yola çıkmadan önce arabaların periyodik bakımının yaptırılmasının önemine dikkat çeken Apaş, özellikle lastik havalarının kontrol ettirilmesi ve yük kapasitesinin aşılmaması gerektiğini söyledi.

“Havası az olan lastik yıpranır, patlayabilir ve bu da kazaya sebep olabilir”

Eskişehir’de otomobil tamirciliği yapan Seyfi Apaş, bayram dönüşü öncesi araçların yağ seviyelerinin, fren balatalarının, hortumlarının ve kaçaklarının kontrol edilmesi gerektiğini söyledi. Rot gibi parçaların gözden geçirilmesinin önemini anlatan Apaş, “Genelde uzun yoldaki araçlar yorulur. Bayramdan kendi aracımızla dönüyorsak periyodik bakımını yaptırmalıyız. Bunların yağ seviyeleri, fren balataları, hortumları ve kaçakları kontrol edilirse daha sağlıklı olur. Aracınızın yağsız kalması motoru sarmaya kadar gidebilir ve ön takımınızda problem çıkar. Rot gibi aksamlar en azından gözden geçirilirse daha iyi olur. Lastik havalarını kesinlikle kontrol ettirmemiz gerekir çünkü havası az olduğu zaman lastik yıpranır. Araçta çekme yapar veya lastikte patlamaya sebep olur, bu da kazaya davetiye çıkarır. Lastik havaları kesinlikle yakıt tasarrufunu arttırır” dedi.

“Kapasitesi aşılan arabanın fren süresi uzuyor, 15 metreye kadar duramıyor”

Özellikle ağırlık kapasitesinin aşılmamasının önemiyle ilgili bilgiler aktaran Apaş, “Ağırlık kapasitesini asla geçmememiz gerekiyor. Geçtiysek de aracımızı çok dikkatli bir şekilde kullanmalıyız. Kasislerden ve bozuk yerlerden sürat yapmadan dikkatli geçmeliyiz. Hepimiz köylere gidiyoruz ve genelde köy yolları bozuktur. Ağırlık kapasitesini geçen araçlar dikkatli ve yavaş kullanılırsa daha iyi olur, ama bizim tavsiyemiz fazla yük olmamasıdır. Aksi takdirde şasede ve yaylarda deforme olabilir, bu da ileride sıkıntılar çıkartır. Normal bir araç 10 metrede durabiliyorsa, kapasite aşıldığında bu mesafe 15-16 metreye kadar çıkar. Aynı şekilde bu da kazaya sebebiyet verir, dolayısıyla kapasitenin aşılması kesinlikle tavsiye etmediğimiz bir konudur” şeklinde konuştu.