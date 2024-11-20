Özel Medikar Hastanesi, küresel sağlık hizmetlerinin buluşma noktası olan Frankfurt Uluslararası Sağlık Turizmi Fuarı’nda yer aldı.

Hastane Başhekimi ve Genel Müdürü Op. Dr. Gürol Şahin ile Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Nijat Babaev ve Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Tuğba Moralı Güler; sağlık sektöründeki en son teknolojik gelişmeler hakkında bilgi alırken, standı ziyaret eden katılımcılarla verimli görüşmeler gerçekleştirdi.

Fuar boyunca sağlık turizmine yoğun ilgi gösteren uluslararası ziyaretçilere, Medikar Hastanesi’nin sunduğu hizmetler ve uzmanlık alanları hakkında detaylı bilgilendirmeler, Uluslararası Hasta Uzmanı Songül Saraç ve Uluslararası Hasta Koordinatörü Nuri Turan tarafından aktarıldı.

Medikar Hastanesi Başhekimi/Genel Müdürü Gürol Şahin; hasta odaklı hizmet anlayışı ve uluslararası standartlardaki sağlık çözümleriyle, bölgemizi ve ülkemizi sağlık turizmi alanında en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceklerini belirtti.