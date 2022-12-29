Manisa Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi Türk Sanat Müziği Korosu ve Güzellik Saç Bakım Kursu kursiyer ve usta öğreticileri, özel çocuklara sürpriz ziyarette bulunarak hem saç bakımlarını yaptı hem de yılbaşı eğlencesi düzenledi.

Manisa Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi Türk Sanat Müziği Korosu ve Güzellik Saç Bakım Kursu kursiyer ve usta öğreticileri, özel çocuklara sürpriz ziyarette bulunarak hem saç bakımlarını yaptı hem de yılbaşı eğlencesi düzenledi.

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde bulunan Özel Manisa Bakım Bakımevindeki özel çocuklar Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi Türk Sanat Müziği Korosu ve Güzellik Saç Bakım Kursu kursiyer ve usta öğreticilerini misafir etti. Kendilerine sürpriz ziyaret gerçekleştiren ekip hem özel çocukların saç bakımlarını yaptı hem de hoşça vakit geçirmelerini sağladı.

Ayrıca 30 kişiden oluşan Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi Türk Sanat Müziği Korosu ve saz ekibi, söyledikleri parçalarla gece boyunca çalıp söyledikleri sanat müziği parçalarıyla unutulmaz bir gece yaşattı.

Bakımevi sakinlerine hitap eden Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı Meral Orhan Çetinkaya, misafir edildikleri için çok mutlu olduklarını, birlikte çok güzel vakit geçirdiklerini ve beraber eğlendiklerini dile getirdi.

Bakımevi kurucularından Sedat Kırdağ ise “Misafirlerimiz ve sakinlerimiz çok mutlu oldular, hepsini gördük. Bu kadar güzel bir gece geçirmeyi düşünmediklerini ve beklediklerinin üzerinde muhteşem bir gece yaşatan koro ekibine ve Güzellik Saç Bakım Kursu ekibine çok teşekkür ediyoruz” dedi.