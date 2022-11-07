Eskişehir’de mahallesindeki gençleri destekleyerek trafoların boyanmasını sağlayan Ihlamurkent Mahallesi Muhtarı Birsen Canbaz, “Üzerinde karışık yazı ve şekillerin bulunduğu trafoları Eskişehir’e yakışır şekilde boyuyoruz. Hayatını kaybeden Eskişehirsporlu futbolcuların da anıları resmediliyor" dedi.

Eskişehir’de mahallesindeki gençleri destekleyerek trafoların boyanmasını sağlayan Ihlamurkent Mahallesi Muhtarı Birsen Canbaz, “Üzerinde karışık yazı ve şekillerin bulunduğu trafoları Eskişehir’e yakışır şekilde boyuyoruz. Hayatını kaybeden Eskişehirsporlu futbolcuların da anıları resmediliyor" dedi.

Ihlamurkent Mahallesi’nde bulunan trafolar, mahallenin gençleri tarafından güzelleştiriliyor. Mahalle Muhtarı Birsen Canbaz’ın da desteği ile gerekli izinlerin alınmasının ardından gönüllü gençler bir araya gelerek üzerinde karışık yazı ve şekillerin bulunduğu trafoları Eskişehir’e yakışır şekilde boyuyor. Eskişehirspor temasının ağır bastığı çalışmaların yapıldığı trafolarda hayatını kaybeden Eskişehirsporlu futbolcuların da anıları resmediliyor. Trafoların çatıları ise mahallede yaşayanlara görsel şölen sunacak şekilde Türk Bayrağı ile süsleniyor.

“Mahallemizi güzelleştirmeyi amaçladık”

Mahalledeki gençlerin hevesle başladıkları bu işe gerekli yerlerden izin alarak destek verdiğini belirten Ihlamurkent Mahallesi Muhtarı Birsen Canbaz, “Buradaki amacımız trafolarının mahallemizde daha güzel bir şekilde durmasıydı. Üzerinde hoş olmayan görüntüler, yazılar vardı hem onları yok etmek istedi k hem de Eskişehirspor temasını yansıtmak istedik. Gençlerimiz biraz boya almışlar biz de destek verip hem bir anlamı olsun hem de hoş bir görüntü olsun istedik. Gerekli izinlerimizi aldık, gençlerimizde trafoya da zarar gelmemesi noktasında. Gençlerimiz kendi emekleri ile boyadılar. Burada birkaç gündür uğraşıyorlar. İnşallah sonuç güzel olacak. Gençlerimize çok teşekkür ediyorum. Boyalar biraz maliyetli, sponsor bulursak boyamak istediğimiz trafolar var tabii ki” dedi.

“Trafolarımız kötü görünüyordu bizde güzelleştirmeye karar verdik”

Mahalle içindeki kötü gözüken trafoları güzelleştirmek istediklerini belirten 26 yaşında Soner Akkoca ise şu ifadeleri kullandı:

“Trafolarımız kötü görünüyordu, biz de mahalledeki arkadaşlarımızla böyle bir şey yapmaya karar verdik. Nasıl yaparız diye düşündük, muhtarımız Birsen Canbaz ile de görüştük ve ortay böyle bir sonuç çıktı. Hem Eskişehirspor’umuzun hem de rahmetli futbolcumuz Ediz Bahtiyaroğlu’nun çizimini yaptık. Bu resimleri ve çizimleri yapan arkadaşlarımızın arasında üniversitede ressamlık eğitimi alanlar var. Grafiti kötü bir şey değil tam tersine güzel bir görüntü olması nedeniyle daha hoş duruyor. Bu sanatımıza saygı duyulmasını istiyorum.”