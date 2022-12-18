Zonguldak’ta özel bir maden ocağında meydana gelen iş kazasında yaralanan işçilerden 25 yaşındaki İhsan Ergünbaş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Zonguldak’ta özel bir maden ocağında meydana gelen iş kazasında yaralanan işçilerden 25 yaşındaki İhsan Ergünbaş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza Kilimli ilçesinde özel bir maden ocağında 16.00-24.00 vardiyasında yaşandı. İddialara göre, raydan çıkan vagonun altında kalan 25 yaşındaki İhsan Ergünbaş ve Enver Alagöz yaralandı.

Mesai arkadaşları tarafından müdahale edilerek bulundukları yerden kurtarılan işçiler yerüstüne çıkartıldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan işçiler ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan evli ve bir çocuk babası İhsan Ergünbaş hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan Ergünbaş’ın yakınları acil servis önünde sinir krizleri geçirdi.

Yaralı işçi Enver Alagöz’ün ise hastanedeki tedavisi sürüyor. Emniyet Müdürü Fahri Aktaş hastaneye gelerek ölen ve yaralanan işçilerin durumunu yakından takip etti.

Hastane morguna kaldırılan maden işçisinin Karabük’ün Yenice ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.