Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi, sağlık turizmi alanında önemli bir platform olan Muğla Sağlık Turizmi Forumu’nda yer alarak sağlık turizmine dair yenilikçi yaklaşımlar ve stratejiler üzerine katkı sağladı. Sağlık turizmi yetki belgesine sahip öncü kuruluşlardan biri olan hastane, bölgedeki sağlık turizminin gelişimine yönelik güçlü adımlar atmaya devam ediyor.

Muğla Valiliği koordinasyonunda, Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Güney Ege Kalkınma Ajansı, Muğla İl Sağlık Müdürlüğü ve Muğla Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle düzenlenen forumda, Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Barış Gürcü, sağlık turizminde yenilikçi yaklaşımlar üzerine önemli açıklamalarda bulundu.

"Muğla, sağlık turizmi için eşsiz bir destinasyon"

Foruma katılım sağlayan Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Muğla’nın sağlık turizmi potansiyeline vurgu yaparak, "Sağlık turizmi artık sadece tedavi değil, sağlıklı yaşam, rehabilitasyon ve doğayla iç içe bir deneyim sunma amacını da taşıyor. Muğla, çağdaş tıbbi hizmetlerle geleneksel şifa kaynaklarını birleştirerek benzersiz bir sağlık turizmi merkezi olabilir. Doğal güzellikleri, şifalı suları ve sakin yaşam tarzıyla, dinlenmek ve sağlık hizmeti almak isteyenler için eşsiz bir destinasyon sunuyor" dedi.

Muğla’nın sağlık altyapısına ilişkin bilgiler paylaşan Vali Akbıyık, "İlimizde sağlık turizmi yetki belgesine sahip 110 sağlık kurumu bulunuyor. Son üç yılda 200 binin üzerinde yabancı hastaya sağlık hizmeti sunulmasına rağmen, bölgeye gelen milyonlarca turist düşünüldüğünde, sağlık turizminde hala büyük bir potansiyel var. Bu alandaki payımızı artırmak için kamu ve özel sektör iş birliğiyle önemli adımlar atmaya devam edeceğiz" diye ekledi.

"Türkiye’nin sağlık turizmindeki hedefi büyük"

Uluslararası Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Behlül Ünver, Türkiye’nin sağlık turizmindeki yükselişine dikkat çekerek, Türkiye’nin dünya genelinde en çok tercih edilen ilk beş ülke arasında yer aldığını belirtti. Ünver, "2024 yılı itibarıyla sağlık turizmi sektörünün 100 milyar dolarlık bir hacme ulaştığını ve 2028’e kadar 127 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini" ifade ederek, Türkiye’nin sağlık turizmi gelirini 3 milyar dolardan 20 milyar dolara çıkarmayı hedeflediğini söyledi.

Ayrıca, sağlık turizmini yalnızca medikal hizmetlerle sınırlandırmamak gerektiğini vurgulayan Ünver, "Termal turizm, sağlıklı yaşam, sporcu sağlığı ve engelli turizmi gibi alanların da sağlık turizminin bir parçası olması gerektiğini düşünüyoruz. Muğla’nın sahip olduğu doğal kaynaklar, bu noktada büyük bir fırsat sunuyor. Türkiye’nin sağlık çalışanları ve hekimleri en büyük gücümüzdür ve bu kaliteyi dünyaya tanıtmalıyız" dedi.

"Forumda sağlık turizminin geleceği konuşuldu"

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık ve beraberindeki protokolün konuşmalarını yaptığı Muğla Sağlık Turizmi Forumu’nun sabah oturumunda, sağlık turizminin mevcut durumu ve gelişim potansiyeli ele alınırken, öğleden sonra düzenlenen panellerde yenilikçi yaklaşımlar, stratejik planlamalar ve entegre sağlık hizmetleri modelleri ele alındı. Etkinlik boyunca düzenlenen çevrimiçi anketler ile forum katılımcılarının görüşleri alındı.

Soru-cevap bölümü ve kapanış konuşmalarının ardından sona eren forum, sağlık sektörünün paydaşlarını bir araya getirerek Muğla’nın sağlık turizmi potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek adına önemli bir platform sundu.