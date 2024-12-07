DENİZLİ (İHA) – Denizli’de “Pamukkale Halk Eğitimi Özel Yürekler” projesi kapsamında kurs alan özel bireylerin, öğrendikleriyle hazırladığı eserler düzenlenen etkinlikle görücüye çıktı.

Dünya Engelliler Günü nedeniyle Pamukkale Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde bulunan “Pamukkale Halk Eğitimi Özel Yürekler” projesi kapsamında kurs alan engelli bireylere yönelik etkinlik gerçekleştirildi. Etkinliğin açılışına Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çime, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Yavuz Çağlar, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Zekeriya Çamlıbel ve Şafak Zini, daire amirleri, kursiyerler ve aileleri katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Pamukkale Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Cengiz Sarıca, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü, Birleşmiş Milletler tarafından 1992’de ilan edilmiştir. O günden bugüne Dünya Engelliler Gününde, engellilerin karşılaştığı zorluklara dikkat çekmek ve onlara yönelik hakların iyileştirilmesi için çalışmalar yapılmaktadır. Engellilere daha eşit fırsatlar sağlanması için toplumsal sorumluluk bilincinin artırılması, farkındalık oluşturulmasına önem verilmektedir. Bizler de Pamukkale Halk Eğitimi, Özel Yürekler Merkezi olarak bu özel kursiyerlerimizi resim, spor, müzik, okuma yazma kursları, bilgisayar, deri işleme, keçe işleme gibi pek çok kurslar düzenleyerek onları değişik alanlarda beceri katarak; topluma kazandırma, onların da her birey gibi kendi yetenekleri doğrultusunda hayata tutunmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Aynı zamanda engelli bireylerimizin ailelerine yönelik kurslar açarak onlara da destek olmaya çalışıyoruz. Engellilerin gücü, toplumun gücüdür. Onların yanında durarak, daha adil ve kapsayıcı bir dünya inşa edebiliriz. Engellilik bir durum, bir kimlik değil. Her birey, potansiyelini hayata geçirebilmek için desteklenmeli” dedi.

Engelli bireylerin her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut ise Dünya Engelliler Günü nedeniyle düzenlenen bu tür etkinliklerin önemli olduğunu söyledi. Bulut, “Bu tür etkinlikler, toplumda engelli yurttaşlarımız için farkındalık oluşturulmasına katkı sağlayacaktır. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Pamukkale Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne, usta öğreticiler, aileler ve katılımcılara teşekkür ederim” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Pamukkale Halk Eğitimi Özel Yürekler projesi kapsamında kurs alan özel bireylerin, öğrendikleriyle hazırladığı eserlerin yer aldığı serginin açılışı yapıldı. Sergi alanı gezen protokol üyeleri, eserler hakkında kursiyerlerden bilgi aldı. Etkinlik engelli kursiyerlerin müzik mini konseri ve halk oyunları gösterisiyle sona erdi.