Bilecik’te kurulan hayvan pazarın başta koyun olmak üzere dişi hayvanlar ultrason cihazıyla hamilelik kontrolü yapıldı.

Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, Osmangazi Mahallesi girişinde kurulan kurbanlık satış alanını gezerek, hayvanlarda kontroller yaptı. Birimdeki tüm çalışanlar olarak, vatandaşların sağlıklı ve güvenli şekilde kurban satış ve alış işlemlerini yapmaları için alanda olduklarını belirten Avcı, "Bu seneki kurban pazarımızda denetlemelerimizi yaptık. Hayvanların kulak küpelerine baktık kontrol ettik, dişi hayvanların gebelik muayenesini yaptık. Hayvanlarda herhangi bir hastalık olup olmadığını kontrol ettik. Kurban vasfı taşımayan hayvanları pazarımızdan çıkarttık. Şu anda pazarımız güvenli olarak vatandaşlarımıza hizmet vermekte. Kesim esasında ve pazarımızdan kapan hayvanlarımızı belediyemize haber verirlerse vatandaşlarımız yakalama işlemini yapıp sahiplerine teslim ediyoruz."

"Büyükbaş çok pahalı, bir hisse 15 bin liraya kadar çıkıyor"

Hayvan satıcı Mustafa Kurt ise, "Fiyatlarımız uygun 4 buçukla 5 buçuk arası. Küçükbaşa biraz daha yoğunluk var, çünkü büyükbaş çok pahalı, bir hisse 15 bin liraya kadar çıkıyor. Onun için küçükbaş daha avantajlı, keçi daha avantajlı. Hem sağlıklı hem de kolesterolü en düşük hayvan" dedi.

"Maalesef fiyat soran gidiyor"

Diğer bir satıcı Ali Osman Turan ise, bu sene hayvan pazarına uzun bir aradan sonra ilk kez çıktığını anlatarak, "Bu sene bir deneyelim dedik, ama maalesef fiyat soran gidiyor. Pazar durgun. 8 buçuk bin lira asgari ücret alan adam asıl bir kurbanlık alabilsin" dedi.