Kurban Bayramı’na sayılı günler kala vatandaşlara yönelik tavsiyeler veren kasap esnafı, etlerin uzun süre poşette bekletilmemesinin önemine dikkat çekti.

Sayılı günlerin kaldığı Kurban Bayramı için vatandaşların hazırlıkları başladı. Kurbanlık satış yerlerinde yoğunluklar başlarken, kasap esnafı kesim ve et saklama koşullarıyla ilgili önemli tavsiyelerde bulundu. Özellikle hijyene dikkat edilmesi gerektiğini belirten Eskişehirli kasap, toprak üstünde kesim yapılmamasını söyledi. Kesim sonrasında ise etlerin bozulmaması ve kokmaması için poşetlere bırakılmaması gerektiğini ifade eden esnaf, dinlendirilmeyen etlerin buzluğa atılmamasını tavsiye etti. Kazaların önüne geçmek için ise bilmeyen kişilere kesim yaptırılmamasının önemli olduğu aktarıldı.

”Etleri kesinlikle poşette bekletmeyin, direkt olarak buzluğa atmayın”

Eskişehir’de uzun yıllardır kasaplık yapan Kadir Şen, hem hayvanın acı çekmemesi hem de vatandaşların rezil olmaması için bilmeyen kişilere kesim yaptırılmaması gerektiğini dile getirdi. Etlerin taşınması haricinde poşette tutulmamasını belirten Şen, “Bahçede kesim yapan vatandaşların hijyene çok önem vermesi lazım. Bu bayramda hava şartları sıcak olacağı için buna daha fazla dikkat edilmeli. Mesela toprağın üstünde kesim yapılmamalı. Kazaları önlemek için daha çok bu işten anlayan kasapların kesim yapması lazım. Öbür türlü hem hayvan eziyet çeker hem de vatandaş kendi kestiğinden bir şey anlayamaz. Etini de değerlendiremez, problem olur. Kesim yapıldıktan sonra ise etler sadece taşıma amacıyla poşetlere bırakılmalı. Eve getirildiği zaman mutfak taşına sofra bezi yayılmalı ve etler birbirine değmeyecek şekilde yerleştirilmeli, etin buharı çıkmalı. Bazı vatandaşlar eti aldıkları gibi direkt olarak torbayla birlikte buzluğa atıyorlar ve tatile gidiyorlar. Ondan sonra geldikleri zaman ise etin koktuğunu söylüyorlar. Ama böyle olmaz. Bazı vatandaşlar ise direkt olarak kavurma ve kıyma istiyor. Et 1-2 saat dinlenmediği sürece bunlar da güzel olmaz, rengini almaz. Bunun dışında etler kesimden 10-12 saat sonra dolaplara koyulmalı. Öbür türlü sıcak etler birbirine değdiği zaman sıkıntı olur. Özellikle söylüyorum, kesinlikle poşette et bırakmayın. Aksi takdirde et kokar ve yiyemezsiniz. Öte yandan biz kasaplar olarak bayramın birinci gününde hizmete devam edeceğiz. Kesim yerlerine gidenler de olacak. Elimizden geldiğince vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışacağız” dedi.