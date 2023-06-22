Kurban etlerinden kurutulmuş bağırsak ile ev yapımı sucuk yapacak vatandaşlara baharatçılar tavsiyeler verdi.

Kurban Bayramı’na günler kala vatandaşların hazırlıkları sürerken, kurban etinin kesiminin ardından yapılan sucuğa tat katan sucuk baharatı alışverişi de başladı. Vatandaşlar, kurban kesim görevini yerine getirmesinin ardından kurban etini kıyma haline getirilip yapılan ev sucuğunun içinde kullanılacak baharatlar için baharatçıların yolunu tutuyor. Kimyon, kırmızıbiber, karışık baharat, karabiber ve tuzdan oluşan ve sucuk baharatı olarak bilinen karışımla yaz boyunca buzdolabında saklamak için sucuk yapmak isteyen vatandaşlar bazı tavsiyelere dikkat etmesi gerekiyor. Eskişehir’de uzun yıllardır baharatçılık yapan Metin Ağılönü, vatandaşların kurutulmuş bağırsak ve sucuk baharatına ilgi göstermeye başladığını belirtti. Ağılönü, baharat ürünlerin belirli miktarlarda kullanılarak sucuk yapılabileceğini söyledi.

“Bir kilo sucuk kıymasına 70-80 gram sucuk baharatı karıştırılmalı”

Bayram öncesinde sucuk baharatı satışlarında hareketlenme yaşandığını aktaran Ağılönü, baharat miktarlarının önemli olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“İnşallah satışlarımız yavaş yavaş artacak. Kurban Bayramı öncesinde baharat sektöründe en çok alınan sucuk baharatıdır. Sucuk baharatını almak isteyen vatandaşlar baharatçı arkadaşlardan temin edebilirler. Sucuk baharatı daha çok bağırsak ile beraber satılır. Bir de ’Göden’ diye bir bağırsak vardır. O da sucuk yapımında kullanılabilir. Vatandaşlar kendileri sucuk yapmak isteyenler bağırsağı sirkeye batırıp bir müddet beklettikten sonra hazırladıkları harcı bağırsak ile birlikte basabilirler. Ayrıca sucuk baharatını biz kendimiz yapıyoruz. Bazı baharatçı arkadaşlar hazır alıyorlar. Baharatın içinde kimyon, toz biber, karabiber, sarımsak tozu, yenibahar gibi ürünler bulunur. Bunlarla birlikte sucuk harcını hazırladıktan sonra vatandaşlara satıyoruz. Bir kilo sucuk kıymasına ortalama 70 ile 80 gram sucuk baharatı karıştırılıp 3-4 defa yoğurulması gerekiyor. Yoğurduktan sonra dolaba koyulup 3-4 saat dinlendirilip tekrar dışarı çıkarılabilir. Dışarı çıkardıktan sonra yoğurma işlemi tekrar yapılabilir. Poşetleme yaparak dolaplarına koyabilirler ya da kurtulmuş bağırsakların içine basarak sucuğu yapabilirler.”