Afyonkarahisar’da köylülerin imece usulü para toplayarak aldıkları güneş enerjisi paneli ve su motoru hırsızlar tarafından çalındı. Köylülerin sistemi yeniden yaptırmak için hayırseverlerden destek bekliyor.

Olay, İhsaniye ilçesine bağlı Kayıhan beldesi Yeşilyayla mevkiinde gerçekleşti. Yaklaşık 1 yıl önce çevre sakinleri tarafından imece usulü yapılan güneş enerji paneli ve su motoru kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Bölgede çobanlık yapan Ahmet Aydın, panel ve su motorunu çalanları geri getirmeleri halinde şikayetçi olmayacaklarını kaydederek, “Burada akşam hayvanları suladım, çiftliğe gittim sabah geldiğimde hiç bir şey kalmamış. Ben de muhtarı aradım oda jandarmayı aradı buraya geldiler çalanları bulmak için çalışma başlattı. Bu panelleri 30 kişiden para toplayarak hayır için geçen sene aldık. Bu paneller köyün malı, hayvanların su ihtiyacı karşılansın, gelen giden su içsin dedik ama adam hepsini çalmış gitmiş. Malzemeleri çalan kişi lütfen getirip geri bıraksın bizde şikayetçi olmayalım” diye konuştu.

Veli Sarıkaya isimli köy sakini ise kendi imkanları ile yaptırdıkları panel ve su motorunu bir daha yaptırma şanslarının olmadığını ifade ederek, “Buraya tekrar yaptıracağız, eğer Allah rızası için hayırsever vatandaşlarımız destek vermek isterlerse çok mutlu oluruz” dedi.