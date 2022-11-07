Bursa’da 40 haneli köyün tamamı 7 ay boyunca çilek üretiyor. Üreticiler bu mevsimde kilogramını 25-30 liradan satarak aylık 10-12 bin lira gelir sağlıyor.

Bursa’da 40 haneli köyün tamamı 7 ay boyunca çilek üretiyor. Üreticiler bu mevsimde kilogramını 25-30 liradan satarak aylık 10-12 bin lira gelir sağlıyor.

Bursa’nın Nilüfer ilçesi İnegazi Mahallesi’ndeki vatandaşlar 7 ay boyunca çilek üretiyor.

Damla sulama sistemi sayesinde çevreci bir şekilde ürettikleri çilekler pazara inmeden satılıyor. 40 hanenin bulunduğu kırsal mahallenin tamamı çilek üretirken, bir dönüm çilek hasadı ayda 10-12 bin lira arasında gelir sağlıyor. Mahallenin tamamında yaklaşık 100 dönüm çilek üretimi yapılırken, Nilüfer Belediyesi de başta fide desteği olmak üzere üreticiye destek veriyor. Bu mevsimde kilogramı 25 ile 30 lira arasında satılan çileğin 12 ay boyunca üretilmesi için seralar kurulması hedefleniyor. Çevredeki taş ocaklarının kuru kesim yapmasından kaynaklı oluşan tozlar çilek veriminde düşüşe de sebep oluyor.

İnegazi Muhtarı Nurettin Aydın, “4 yıl önce köyümüzde örnek proje olması açısından Nilüfer Belediyesi iki kadın üreticimize birer dönüm çilek fidesi verdiler. Bu kadın üreticilerimiz gelir elde ettiler ve diğer kadınlara örnek oldular. Çilek mayıs ayında başlıyor, kasım ayının sonuna kadar devam ediyor. Çileğimizin verimi güzel. Çoğunu köyden çıkartmadan buradan gelip alıyorlar. Şu anda 25-30 lira arasında satılıyor. Bir dönüm çilekten ayda 10-12 bin lira gelir elde ediliyor” dedi.

Kadınların imece usulü ile çilek tarlaların bakımını yaptığını anlatan Aydın, “Buna vesile olan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’e çok teşekkür ederiz. Çilek yerlerini hazırladık, fide fiyatlarından dolayı başkanımızdan rica ettik ve desteklerini bizlere gösterdiler. Çilek üretimine devam edeceğiz. Köyde şu an 100 dönüm çilek ekiliyor. Bunun daha da artmasını için çalışıyoruz. Köydeki 40 hanenin tamamı çilek üretimi yapıyor. Sera şeklinde 12 ay boyunca bunu üretmek istiyoruz. Eylül ayından itibaren değeri de ikiye katlanıyor” şeklinde konuştu.

Yaylacık ve İnegazi mahalleleri arasında bir taş ocağının olduğunu dile getiren Muhtar Aydın, “Mıcır kırma tesisimiz var. Bu tesisi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na şikayet etmemize rağmen, susuz kırım yapıyorlar. Böyle olunca da tozlu bir ortam oluşuyor. Bu tozda İnegazi’nin dere havzasından bizim çilek bahçelerimizin üzerine yapışıyor. Çilek verimini de düşürüyor. Biz taş da olsun, çilek de olsun diyoruz. Ama bunu dengeli ve kriterlere uygun olarak yapılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Üreticisi Sultan Demir de eskiden sadece bir ay çilek üretimi yaparken, şimdi mayıstan aralık ayına kadar üretim yaptıklarını anlattı. Çileğin çok güzel ve lezzetli olduğunu sözlerine ekleyen Demir, destek oldukça üretmeye devam edeceklerinin altını çizdi.