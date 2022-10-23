Cumhuriyet Şenlikleri çerçevesinde Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu öğrencileri düzenlenen sportif etkinliklerle gönüllerince eğlenirken sporun değişik dallarıyla tanışma fırsatı buldu.

Cumhuriyet Şenlikleri çerçevesinde Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu öğrencileri düzenlenen sportif etkinliklerle gönüllerince eğlenirken sporun değişik dallarıyla tanışma fırsatı buldu.

Cumhuriyet Şenlikleri çerçevesinde Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu öğrencileri düzenlenen sportif etkinliklerle gönüllerince eğlenirken sporun değişik dallarıyla tanışma fırsatı buldu. Düzenlenen bir birinden farklı yarışmalarla hünerlerini sergileyen öğrenciler bireysel ve takım oyunlarıyla da eğlenceli bir günü geride bıraktı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından “Okulda Şenlik Var” projesi çerçevesinde Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu öğrencileri spor dolu bir gün yaşadı. Okul sporlarının bütün dallarının etkili bir şekilde gerçekleştirildiği GKV Özel Okullarında Cumhuriyet Şenlikleri düzenlenen etkinliklerle start aldı. Büyükşehir Belediyesi organizasyonu çerçevesinde ilkokul öğrencileri arasında bir birinden farklı dallarda yarışmalar düzenlenirken öğrencilere sporun sağlıklı bir yaşamın ön koşulu mesajı da verildi.