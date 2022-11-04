Eskişehir’in kent merkezine yakın tarlalarında üretilen kışlık lahanalarda hasat süreci başladı.

Eskişehir’in kent merkezine yakın tarlalarında üretilen kışlık lahanalarda hasat süreci başladı.

İç Anadolu Bölgesi’nin önemli meyve ve sebze üretim merkezlerinden biri olan Eskişehir’de, her yıl yaz ve kış sezonu olmak üzere farklı türden ürünler yetiştiriliyor. Kentteki tarla ve seralardan hasat edilen ürünler, Türkiye’nin çeşitli bölgelerine de gönderiliyor. Sonbaharın bitimine sayılı günler kala Eskişehirli üreticilerin kışlık ürün telaşı da başladı. Başta; lahana, karnabahar, pırasa, brokoli ve marul gibi malzemelerde hasatlar devam ediyor. Kışlık mahsullerdeki hasat süreci hakkında konuşan Eskişehir Yaş Sebze Meyve Üreticiler Birliği Başkanı Yıldıran Kılıç, rekolte ve fiyatların beklenildiği gibi olduğunu belirterek, kış sezonunda vatandaşların uygun fiyata sebze alabileceğini vurguladı.

“Şu anda kışlık mallarda herhangi bir sıkıntı yok”

Kışlık mahsullerdeki rekolteden bahseden Başkan Kılıç, “20 gün öncesi itibariyle kışlık mahsullere ‘bismillah’ dedik. Lahana, karnabahar, mor lahana, pırasa, brokoli, dışardaki marullarımız ve maydanozlarımızı almaya başladık. Kışlık hasadımız şu anda güzel bir şekilde devam ediyor. Şu anda kışlık mallarda herhangi bir sıkıntı yok. Başlangıçta biraz havalar serin gitti ancak gün döndükten sonra toparladı. İstediğimiz rekolteye ulaştık ve fiyatlar da gayet makul. Çok şükür herhangi bir sıkıntımız yok. Güzel bir şekilde ürünlerimizi değerlendiriyoruz” dedi.

“Fiyatlar iyi, şu anda memnunuz”

Hasat edilen lahana fiyatlarına da değinen Kılıç, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Eskişehir şu anda metropoldekilerin 3’te 1’i fiyatına, Eskişehir’deki marketlerin yarı fiyatına sebze ve meyve tüketebiliyor. Bugün lahanamızı hasat ediyoruz. Günlük gelerek belirli adette hasat ederek semt pazarlarındaki yerlerimize gönderiyoruz. Gerekirse dışarıdan gelen esnaf arkadaşlara da adet usulü satıp malımızı değerlendirmiş oluyoruz. Lahanada taban 10 liradan başlıyor, büyüklüğüne göre 30-35 liraya kadar bulunuyor. Fiyatlar iyi, şu anda memnunuz.”