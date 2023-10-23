Eskişehirli çiçekçiler kış aylarında çiçek bakımında hava durumunun önemli bir etken olduğunu belirterek kış türleri hakkında bilgiler verdi.

Kış aylarına girilmesi ile birlikte vatandaşların evlerinde bakımını yaptığı çiçekler mevsime göre değişkenlik gösteriyor. Çiçekçiler, evinde kış dönemine uygun çiçek bakımını yapan vatandaşlara bazı tavsiyelerde bulundu. Eskişehir’de çiçekçilik işiyle uğraşan Ahmet Köylü, kış aylarında sıklamen ve süs lahanası adındaki çiçeklerin soğuğa dayanıklı olduğunu belirtti. Köylü, kış çiçeklerinin evlerin balkonunda bırakılmaması uyarısı yaparak, insanın rahat yaşayabildiği oda şartlarında bu çiçeklerin de yaşayabileceğini ifade etti.

“İnsan nerede rahat ediyorsa çiçekler de orada rahat edebilir”

Çiçekçi esnafı Ahmet Köylü, kentet kışın hava sıcaklığının eksi 20 dereceye kadar düştüğüne değinerek kış dönemi bitkilerin bakımında hava sıcaklığı kriterinin önemli olduğuna dikkat çekti. Kış şartlarına göre çiçeklerin evde bakımı yapılabileceğini dile getiren Köylü, “Kışın sıklamen ve süs lahanası dediğimiz çiçekler soğuğa dayanıklıdır. Bunun yanında kaktüs cinsleri vardır. Bu kaktüs cinsleri kışa oldukça dayanıklıdır. Tabi ki sıcaklık eksi 20 derece olmaması lazım. Şehrimizin kış havasına göre yetiştirilir. Süs lahanası bitkisi kabristanlarda kullanılıyor. Bitki dışarda balkonda kalmayacak. Ev içinde odalarda kalması lazım. Eğer ki balkonda kalırsa şehirde eksi 20 dereceye düştüğü için çiçek zarar görebilir. İnsan nerede rahat ediyorsa çiçekler de orada rahat edebilir. Kış çiçekleri daha çok soğuk odalarda muhafaza edilebilir. Bu çiçekler sıcak olduğu zaman kendini bırakıyor. O yüzden buna dikkat edip daha soğuk, serin neresi varsa orada kullanılabilir” dedi.

“Kış çiçekleri muhakkak cereyanda kalmaması gerekiyor”

Çiçeklere yazın ne kadar su veriliyorsa kışın da aynı oranda suyun verilmesini öneren Ahmet Köylü, şunları söyledi:

“Yazın çok su verilen çiçeklere kışın da çok su verilmemesi gerekiyor. Bitkinin kendi özelliğinde kışın ve yazın aynı suyu almalı. Yoksa çiçeğin metabolizmasını bozabilir. Bir de kaktüs çiçeğine çok su verilirse içindeki suyu kullandığı için çürüme yapılabilir. Kış çiçekleri muhakkak cereyanda kalmaması gerekiyor. Çiçekler oda sıcaklığında tutulmalı. Gerekirse daha çok su verilmeli. Kışın kaloriferler yandığı için nem oranı çok oluyor. Bol bol su verilmeli. Dışarı çıkarılacağı zaman mutlaka bir gazete veya naylon geçirerek gideceği yere kadar muhafaza edilmeli. Unutmayın onlar da bir canlı.”