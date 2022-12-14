Bursa’da emekli vatandaş merakla başlayıp teleskop üretmeyi başardı. Kendi ürettiği teleskopla yıl boyu güneş ve aydan harika görüntüler çekiyor. Ayrıca yaptığı teleskopları satıyor.

Bursa’da emekli vatandaş merakla başlayıp teleskop üretmeyi başardı. Kendi ürettiği teleskopla yıl boyu güneş ve aydan harika görüntüler çekiyor. Ayrıca yaptığı teleskopları satıyor.

Özel sektörde çalıştıktan emekli olan Şenol Şanlı, teleskop ve gökyüzünü gözlemlemeye merak sardı. Şanlı, uzun çabaları sonucu kendi teleskoplarını yapmayı başardı. Yaptığı teleskoplarla yıl boyu ay ve güneşin hareketlerini gözlemleyerek fotoğraf ve videolarını çekerek paylaşımlar yapıyor. Ayrıca sipariş olduğu zamanlarda kendi atölyesinde teleskop imalatı yapıyor. Yapımı 2 hafta süren teleskopları 10 bin liradan satıyor. Şanlı, yıl boyu ayın dolunay hallerini kayıt altına alarak bunları tek fotoğrafta toplayarak dünyaya en uzak ve yakın hallerini paylaştı. Tam bir uzay meraklısı olan vatandaş bilgileri merak eden herkesle paylaşıyor.

Emekli olduktan sonra gökyüzüne merak sardığını ifade eden Şenol Şanlı, "Kendi çabalarımla teleskop yapımını öğrendim. Yaptığım teleskoplarla gökyüzünü inceliyorum. Ay ve güneşin yıl boyu fotoğraflarını çekiyorum. Ayın her dolunayda fotoğrafını çektim. Dünyaya en uzak ve en yakın halini teleskopla fotoğrafladım. Bugün benim yaptığım teleskopların tanesi 10 bin lira civarında. İsteyene teleskop yapmaktayım" dedi.