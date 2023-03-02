27 yıl önce Kuzey Irak’ta gazi olan Serdar Yüceer’in devamlı desteklediği boksör kızı Rabia Yüceer, başarıları ile dikkat çekiyor. Rabia Yüceer’in hedefi olimpiyatlarda Türk bayrağını en yüksekte dalgalandırmak.

27 yıl önce Kuzey Irak’ta gazi olan Serdar Yüceer’in devamlı desteklediği boksör kızı Rabia Yüceer, başarıları ile dikkat çekiyor. Rabia Yüceer’in hedefi olimpiyatlarda Türk bayrağını en yüksekte dalgalandırmak.

Eskişehir’de yaşayan ve 1996 yılında Kuzey Irak’ta operasyon sırasında gazi olan Serdar Yüceer’in kızı Rabia Yüceer son üç yıldır boks branşında elde ettiği derecelerle Eskişehir’i ve ailesini başarıyla temsil ediyor. Milli sporcu Rabia Yüceer’in hedefi ise dünya ve olimpiyat şampiyonu olmak. Bu hedef istikametinde antrenörü Celal Olucak ile sıkı bir şekilde çalışan 19 yaşındaki başarılı sporcunun en büyük destekçisi ise güreş antrenörü de olan babası. Gazi olmasından dolayı, Rabia’nın başarılarını ve Türk bayrağını yarışmalarda dalgalandırmasına daha hassa bir bakış açsıyla yaklaşan baba Yüceer, kızıyla gurur duyuyor.

“Olimpiyat şampiyonu olmak istiyorum”

Geçtiğimiz dönemde elde ettiği Türkiye üçüncülüğü hakkında konuşan Rabia Yüceer, hedeflerinden bahsetti. Antrenörü ve babasına destekleri için teşekkür eden Yüceer, “Çok güzel bir maç geçirdim. Biraz zorlu bir süreçti ama sonuç olarak 3’üncü olup bronz madalya kazandım. Öncellikle Celal hocama çok teşekkür ederim, benim üzerimde emekleri çok büyük. Önümde bir Avrupa şampiyonası var, orada şampiyon olmak istiyorum. Daha sonraki hedeflerim dünya şampiyonluğu daha sonrasında da olimpiyat şampiyonu olmak istiyorum” dedi.

“Son üç yıldır Türkiye 3’üncülüğü elde ediyor”

Milli sporcunun 4’üncü Derece Boks Antrenörü Celal Olucak, genç sporcunun potansiyelinden bahsederek şöyle konuştu;

“Rabia bizim genç sporcularımızdan, olimpik branşa aday sporcularımızdan. Son üç yıldır Türkiye 3’üncülüğü elde ediyor. İnşallah hedefimiz önce Türkiye şampiyonluğu ve daha sonrasında Avrupa ve sonrasında da olimpiyatta birincilik kürsüsünde yer almak hedefimiz. Rabia genç dinamik, boksu özümseyen, çok iyi antrenmanlar yapan başarılı bir boksör. 19 yaşında bu yıl, elitler kategorisinde mücadele verecek. U22’nin boks şampiyonası var Avrupa’da, hedefimi orada derece elde etmek.”

“Bayrağımız gönlere çektirmek amacımız”

Kızının kendi gibi Türk bayrağını dalgalandırmak için çabaladığına değinen baba Serdar Yüceer, “Kızım boks sporuna merak saldığı günden itibaren her zaman ona destek veriyoruz. Boksta dereceler elde ettiğini görünce, bu desteğimin ne kadar yerinde olduğunu fark ettim. Son 3 yıldır ilimizi başarıyla temsil ederek bronz madalya ile döndü. Milli takım kampların da yer aldı bir kaç kez. Dünya şampiyonası seçmelerinde ikinci oldu. İnşallah hedeflerini gerçekleştirecek. Rabia’nın hedefi Türkiye’den sonra Avrupa’da, dünyada, olimpiyatta dereceler elde etmek. Bayrağımız gönlere çektirmek amacımız. Kendimde Güneydoğuda Anadolu’da gazi olduğum için bu duruma birazda daha hassas bakıyorum” diye konuştu.