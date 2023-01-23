Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesinde Karamanoğlu Mehmet Bey tarafından 1352 yılında yaptırılan Çarşı Cami, aradan geçen yaklaşık 800 yılı rağmen orijinal mimarisini koruyarak ayakta kalmayı başardı.

Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesinde Karamanoğlu Mehmet Bey tarafından 1352 yılında yaptırılan Çarşı Cami, aradan geçen yaklaşık 800 yılı rağmen orijinal mimarisini koruyarak ayakta kalmayı başardı.

Sultandağı ilçesinde ilk yapılışında toprak damlı olduğu sanılan Çarşı Cami’nin kuzey ve doğu cephelerinde iki kapısı bulunmakta. Güney cephede üç, diğer cephelerde de ikişer pencere ile ibadet mekanı aydınlatılmış. İçeride kuzey yönünde kadınlar mahfili ikinci katı oluşturmaktadır. Kuzey doğu köşesindeki minare kesme taş kaide üzerinde tuğla gövdeli olarak inşa edilmiş. Caminin önünde Laleli Çeşmesi ismi verilmiş bir çeşme bulunmakta. Çeşmeye bu ismin verilmesi ayna taşı üzerindeki iki selvi ile lale motiflerinden kaynaklanmaktadır.

Sultandağı Kaymakamı Murat Demirbilek, caminin aradan geçen yüzyıllara rağmen orijinalliğini koruyan ender eserlerden birisi olduğuna dikkat çekti. Demirbilek, “Camimiz 1352 yılında yapılmış. Karamanoğlu Mehmet Bey tarafından yaptırılmış. Beylikle döneminden kalma bir camidir. Camimiz yurt genelinde Sakal-ı Şerif bulunan nadir camilerden biridir. Ön kapısındaki kitabesi bir restorasyon geçirdikten sonra duvarına asılmıştır Orijinalliğini halen koruyan camilerimizden birisidir. Camimizin çok eskiye dayanan bir geçmişi var. Camimizin kendine has özellikle vardır. İçerisi ahşap ve dışı tamamen taştan olan bir camidir. Yaklaşık olarak 750 yıllık bir geçmişi vardır” diye konuştu.