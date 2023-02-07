Eşi enkaz altından çıkarılan Mehmet Emin, “Ekipler geldi. Gereken ilgiyi gösterdiler. Kimseyi suçlamak yanlış olur. Herkes can derdine düşmüş. Eşim ve teyzesinin kızı enkaz altındaydı” dedi.

“Eşim ve teyzesinin kızı enkaz altındaydı”

Kahramanmaraş Elbistan’da meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremde, ilçede bulunan birçok bina yıkıldı. Malatya Caddesi’nde kuzen oldukları öğrenilen 2 kadın oturdukları binanın yıkılmasıyla enkaz altında kaldı. Çevre şehirlerden ekiplerin bölgeye ulaşmasıyla 21 saatin ardından kurtarma çalışmaları başladı. Enkazın altında yaralanan 2 kadın kurtarılarak sağlık ekiplerine sevk edildi.

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