Afyon Zafer Teknopark A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren bir şirket, jeotermal sudan lityum karbonat üreterek lityum batarya kullanımına imkan sağlıyor. Hafifliği, ısıyı ve elektriği iletme potansiyeli ve pek çok yönü ile kullanışlı olan lityum, jeotermal kaynaklardan elde edilerek şarj edilebilir bataryalarda kullanılabiliyor.

Afyon Zafer Teknopark A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren bir şirket, jeotermal sudan lityum karbonat üreterek lityum batarya kullanımına imkan sağlıyor. Hafifliği, ısıyı ve elektriği iletme potansiyeli ve pek çok yönü ile kullanışlı olan lityum, jeotermal kaynaklardan elde edilerek şarj edilebilir bataryalarda kullanılabiliyor.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı ve Zafer Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren şirketin sahibi Prof. Dr. Ahmet Yıldız ve Doç. Dr. Muhammed Fatih Can tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde üretilen lityum karbonat, yerli ve milli otomobilimiz TOGG için de kullanılabilecek. Afyonkarahisar’daki jeotermal rezervlerin gözden geçirilerek en verimli bölgenin belirlenmesi ile başlatılan çalışmalarla birlikte bölgeye en uygun teknoloji geliştirildi. Geliştirilen proje, gerek çıktıları gerekse geliştirilen yöntemler açısından ülkemizde ilk olma özelliği taşıyor.

AKÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı ve Zafer Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren şirketin sahibi Prof. Dr. Ahmet Yıldız, Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan projeyi şöyle anlattı:

“Lityumu jeotermal kaynaklardan kazandıktan sonra lityumca zengin çözeltiyi lityum karbonata dönüştürebilmek için uygun karbonat kaynağı ile reaktör ortamında bir araya getirdik. Bunun için farklı karbonat kaynakları kullandık. Sodyum karbonat ve karbondioksitin farklı oranlarda reaktör içerisinde uygun koşullarda bir araya getirerek lityum karbonatı ürettik. Buradaki temel hedefimiz yüksek saflıkta düşük maliyetle yüksek verimle lityum karbonatın elde edilmesiydi. Biz projemizde bunu gerçekleştirdik. Tabi projemiz gerek uygulanan yöntem, gerekse elde edilen çıktılar açısından Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyor. Jeotermal kaynaklardan lityumun kazanılması ve elde edilen lityumun lityum karbonata dönüştürülmesi açısından. Dünyada ve Türkiye’de son yıllarda özellikle lityum batarya kullanan şirketlerin hızlı bir şekilde geliştiğini belirten AKÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Yıldız, “Türkiye’deki tüm jeotermal işletmelerin potansiyel iş ortağımız olduğunu düşünüyoruz” dedi.

"Lityum karbonat ihtiyacının ilerde kat kat artacağını düşünüyoruz

Türkiye’deki jeotermal işletmecileri potansiyel iş ortakları olarak gördüklerini ifade eden Yıldız, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Tabi uygulanan yöntem aslında bizim bu projede yaptığımız çalışma biz Afyon’da gerçekleştirdik ama uyguladığımız yöntem, elde ettiğimiz çıktılar açısından Türkiye’nin diğer jeotermal alanlarında uygulanabilir özelliğe sahip. Bu nedenle biz Türkiye’deki jeotermal işletmecileri potansiyel iş ortağımız olarak görüyoruz ve sahalarında bu yönde gerçekleştirecekleri çalışmalara yardımcı olabileceğimizi düşünüyoruz. Burada lityum karbonat üretildiğinde ülkemizin şuan itibari ile 1.500 ton civarında bir lityum karbonat ihtiyacı var ancak hepimiz de biliyoruz ki son yıllarda özellikle lityum batarya kullanan teknolojiler hızlı bir şekilde gelişti ve milli aracımız olan TOGG’un en önemli bileşeni de şarj edilebilir batarya. Burada da lityum karbonat kullanımına ihtiyaç var. Gelecekte bu ihtiyaç artacak. Yani şuan 1.500 ton civarında olan lityum karbonat ihtiyacının ilerde kat kat artacağını düşünüyoruz ve bunları karşılayabilmek için de jeotermal kaynaklardaki lityumu bizim projemizde olduğu gibi kazanmak ve bunu lityum karbonata dönüştürmek gerekecek.”