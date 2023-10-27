Bisiklet tamircileri, zaman, sağlık ve ekonomi açısından bisikletin önemli bir araç olduğunu belirtirken, havaların serinlemesiyle beraber bisiklet sezonunun kapanmaması gerektiğini, iyi donanımla bu ulaşım aracının kışın da kullanılabileceği görüşünde.

Ulaşım araçlarından olan bisiklet zaman, sağlık ve ekonomik açısından yazın olduğu kadar sonbahar ve kışın da vatandaşlar tarafından tercih ediliyor. Eskişehir’de birçok caddede yazın daha sık kullanılan bisikletin kış aylarına girildiği bugünlerde seyrekleştiği göze çarpıyor. Bazı vatandaşlar kışın bisiklet binmeyi tercih etmediğini ifade ederken, bazıları da mevsim fark etmeksizin bisikletten vazgeçemediğini belirtiyor. Bisiklet tamircileri hem sağlık hem ekonomi hem de zaman açısından faydalı olan bu ulaşım aracını, iyi bir donanımla sürme sezonunun bitmesinin söz konusu olmadığını savundu. Bisiklete hem yazın hem de kışın zamandan kazanç sağlama yönünden binilmesini tavsiye eden bisiklet tamircileri, serin ve yağışlı havalarda bisikletin daha dikkatli sürüş konusunda bilgiler verdi.

“Zaman kazanmak istiyorsan bisiklete bineceksin"

Eskişehir’de uzun yıllardır bisiklet tamirciliği yapan Osman Menekşe, bisiklet sezonunun kapanıp kapanmaması ile ilgili olarak bisiklet kullanıldığında asıl amacın zamandan kazanç elde etmek olduğunu belirtti. Bisikletin iki nokta arasında kullanılmasının zaman tasarrufu sağladığını söyleyen usta tamirci Menekşe, kendisinin bisikleti her zaman kullandığını ifade etti. Bisikleti kullanırken sürücülerin su birikintilerine dikkat etmesi gerektiğini ifade eden Menekşe, “Bisiklet sezonunun kapanmaması lazım. Buradaki amaç bir yerden bir yere giderken zaman kazanmak. Zaman kazanmak istiyorsan bisiklete bineceksin. Evden buraya yayan yarım saatte geliyorsam, bisikletle 5 dakikada geliyorum. Başka bir yere gidince 25 dakika zaman kazanıyorum. Günde en az 2 saat tasarruf ediyorum. Ben 74 yaşındayım, 60 senedir bisiklete biniyorum. 60 ile ikiyi çarp, kazandığım zamana bak. Eskişehir gibi bir yerde bisiklet sezonu kapanmaz. Kapanırsa 2 saat zaman kaybediliyor. Yürüyerek bir yere gitmektense bisikletle gitmek daha uygun bir olay. Yarın bir gün havalar soğuyacak, yağmur yağacak. Bisikleti kullanırken çok dikkat edilmesi gereken bir olay var. Dibini görmediğiniz suyun içinden geçmeyeceksiniz. Bisikletle giderken bir su birikintisi varsa üzerinden geçeyim demeyeceksiniz” dedi.

“Bazı insanlar frenleri önemsemiyor, hâlbuki fren çok önemli

Bisiklette tekerlerin havasının ve frenlerin sürüş açısından önemli olduğunu vurgulayan tamirci Osman Menekşe, “Bisiklette en önemli unsurlardan bir tanesi tekerin havası ve frenler. Teker havası düşük olan bisiklete binilmemesi gerekiyor. Çünkü insanı yorar. Bazı insanlar frenleri önemsemiyor, hâlbuki fren çok önemli. Eğer fren tekerleğe sürterse, sıkışık kalırsa yolda sürülmez, insanları yorar. Bisiklette iyi bir fren olacak. Bisiklete binildiği zaman önce frenin tutup tutmadığına bakacaksın. Bisiklet bana göre bir yaşam biçimi” şeklinde konuştu.