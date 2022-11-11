Sokak ortasında açtığı İstiklal Marşı ile çevresindeki onlarca kişinin saygı duruşuna geçtiği videoyla sosyal medyada yüzbinlerce kişi tarafından izlenen Hasan Dal, “İstiklal Marşı’nı çalmaya başladıktan sonra hayat adeta durdu” dedi.

Sokak ortasında açtığı İstiklal Marşı ile çevresindeki onlarca kişinin saygı duruşuna geçtiği videoyla sosyal medyada yüzbinlerce kişi tarafından izlenen Hasan Dal, “İstiklal Marşı’nı çalmaya başladıktan sonra hayat adeta durdu” dedi.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya platformlarında yüzbinlerce kişi tarafından izlenerek bir anda popüler hale gelen videonun içerik üreticisi Hasan Dal, yaşanan süreci anlattı. Milletimizin vatan ve bayrak sevdasından yola çıkarak sosyal deney videosu çekmeyi düşündüklerini ve art niyet taşımadan Eskişehir’in en kalabalık caddelerinden birisi olan İsmet İnönü Caddesi’nde hoparlörden İstiklal Marşı açtıklarını belirten Dal, karşılaştıkları manzarayla gurur duyduklarını söyledi.

“İstiklal Marşı’nı çalmaya başladıktan sonra hayat adeta durdu”

Sosyal deney videoları çekerek farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyleyen 26 yaşındaki Hasan Dal, aldıkları olumlu tepkileri dile getirdi. Art niyet taşımadan bu şekilde bir video hazırladıklarını belirten Dal, şu ifadeleri kullandı:

“Türk gençleri olarak biliyoruz ki vatandaşlarımız milli değerlerine çok yüksek önem veriyor. İstiklal marşımıza, bayrağımıza, vatanımıza ve milletimize sevgimiz çok yüksek. Dolayısıyla biz de bu sosyal deneyi yaparak, bu farkındalığı oluşturarak, aslında milletimizin bu değerlere ne kadar önem verdiğini tekrardan gördük. Bununla büyük bir gurur duyup, ekibimle birlikte böyle bir farkındalık çalışması yaptım. İnsanlar durur mu, ne tepki verirler, olumsuz tepki verirler mi gibi şeyleri hiç düşünmedim çünkü sonuçtan emindim. Nitekim de öyle oldu. İstiklal marşını çalmaya başladıktan sonra bütün Doktorlar Caddesi’nde hayat adeta durdu. Dolayısıyla herkes çok olumlu tepkiler gösterdi. İstiklal marşının çalınmasının hepimize gurur kaynağı olacağı kanısına vardıktan sonra bu içeriği gerçekleştirmeye karar verdik. Ama bunun suç olup olmadığıyla alakalı bir bilgimiz yok. Bu sosyal deney videosu kesinlikle art niyet taşımadan, farkındalık oluşturmak amacıyla yapılmış bir videodur.”