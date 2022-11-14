Bilecik’te internet üzerinden 2 bin 400 lira değerinde telefon siparişi veren 42 yaşındaki Barış Akbulut, telefon yerine bant gönderildiğini görünce şoke oldu.

Bilecik’te internet üzerinden 2 bin 400 lira değerinde telefon siparişi veren 42 yaşındaki Barış Akbulut, telefon yerine bant gönderildiğini görünce şoke oldu.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yaşayan Barış Akbulut, bir arkadaşının tanıdığı vasıtasıyla yurt dışında faaliyet gösteren bir alışveriş sitesini kendisine önerildiği belirtti. Akbulut; bu siteden 2 bin 400 lira değerinde telefon siparişi verdiğinive parasını gönderdiğini anlatarak, "İki ay sonra bana telefon yerine bant geldi. Bandı görünce çok şaşırdım. Hemen alışveriş sitesini aradım. Fakat muhatap hiç kimseyi bulamadım. Ben buradan herkesi uyarmak istiyorum. Kimse bilmediği, özellikle yurtdışı alışveriş sitelerinden kesinlikle alışveriş yapmasınlar” dedi.

"Mağdur olmamanız için daha dikkatli, itinayla ve özelle araştırarak alışveriş yapmanızı öneriyorum"

İnternetten yapılan alışveriş konusunda vatandaşların daha dikkatli olmaları yönünde uyaran Tüketici Hakları Derneği Bozüyük Şube Başkanı Hayrettin Sabırlı ise, "Tüketicileri özellikle uyarmamıza rağmen hala internet alışverişlerine devam ediliyor. Evet, internet alışverişlerine devam edilsin. Ama bilindik, güvenilir, emin ve sağlam alışveriş sitelerinde alışveriş yapmalarını öneriyoruz. Dolandırıcılar her alanda cirit attığı gibi, telefon alanında, diğer alanlarda vatandaşların emeklerinin karşılığı olan paraları gasp ediyorlar. Yani biz tüketicileri dolandırıyorlar. Mağdur olmamanız için daha dikkatli, itinayla ve özelle araştırarak alışveriş yapmanızı öneriyorum” dedi.