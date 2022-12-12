Eskişehir’de sahipsiz köpekleri beslemek için toplanan hayvanseverler, tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak yapılan basın açıklaması ile hayvanlara uygulanan şiddete dikkat çekti.

Eskişehir’de sahipsiz köpekleri beslemek için toplanan hayvanseverler, tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak yapılan basın açıklaması ile hayvanlara uygulanan şiddete dikkat çekti.

Eskişehir Hayvanları Koruma, Yaşam Haklarını Savunma ve Yardımlaşma Derneği (Mancahane) Başkanı Nesrin Çiçek ve bir grup gönüllü hayvansever, hayvanlara uygulanan şiddete dikkat çekmek için bir araya geldi. Eskişehir’deki sahipsiz köpekleri beslemek ve bakımlarını yapmak için mücadele veren hayvanseverler, bu kez tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak yapılan basın açıklamasıyla seslerini duyurmaya çalıştılar. Gönüllü hayvanseverler, Mancahane Başkanı Nesrin Çiçek’in konuşmasının ardından, gruplar halinde farklı bölgelerdeki sahipsiz köpekleri beslediler.

“İnsanları merhamete davet ediyoruz”

Sokak hayvanları için büyük mücadele veren Mancahane Başkanı Nesrin Çiçek, Konya’da yaşanan hayvan şiddetine dikkat çekti. Gelecek nesillere hayvan sevgisinin aşılanması gerektiğini belirten Çiçek, “Eskişehir’den yükselen bu ses sadece bizlerin çığlığı değil. Çok kısa zaman önce Konya’da bazı görüntüler medya aracılığı ile evlerimize kadar girdi. Şiddeti çocuklarımız izledi. Kürekle defalarca vurularak insanlığın öldürüldüğünü gördük. Bizler gelecekte çocuklarımıza sadece maddi değil, manevi değerleri de taşımak istiyoruz. Biz bu olguyu taşıyan insanlar olarak bir aradayız. İnsanları merhamete davet ediyoruz. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu refahı adına, maddeleşmiş olan kanunun tarumar edildiğini görüyoruz. Her şeyden önce kurumları sokak hayvanları konusunda merhamete davet ediyoruz. İlkokuldan başlayarak hayvan sevgisinin eğitim konularına alınmasını istiyoruz. Türkiye’de tecrit kültürünün yayılmasını engellemek için buradayız. Gelecek toplumda özgür, hür, çalışkan, sevgiyle, şefkatle el ele omuz omuza yaşayacak bireyler istiyorsak ilk önce kafeslerin kırılması gerektiğine inanıyoruz. Bu adımı atarak Eskişehir’de bir çığlık olarak haykırıyoruz” şeklinde konuştu.