Uyduda yayın yapan merkezi Bursa’da olan Line Tv Engelli Dostu televizyon seçildi.

Uyduda yayın yapan merkezi Bursa’da olan Line Tv Engelli Dostu televizyon seçildi.

Yenişehir Zihinsel ve Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Harun Sak, “ Her zaman engelli ve özel kardeşlerimizin yanında yer alarak onların sesi olan Line TV’yi yönetim kurulu olarak aldığımız karar neticesinde ‘Engelli Dostu’ televizyon seçtik. Bizlerin her zaman yanında olan Line TV Genel Müdürü Erdoğan Tan’a ve Genel Yayın Yönetmeni Dilek İlhan’a tüm engelliler ve özel insanlar adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkan Sak, "Line Tv ekranlarında yayınlanan ‘Engelleri Aşanlar’ programı Bursa’da ve ilçelerinde yaşayan engellilerin eli ayağı oldu. Bu program sayesinde onların istek ve beklentileri anında çözülüyor. Bu anlamda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a; Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’a; Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın ve herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Düzenlenen etkinlikte Line TV adına plaketi kanal çalışanı Sedat Yoğurtçu aldı.