3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla, Nevşehir Belediyesi Özel İnsanlar Eğitim Merkezi tarafından müzik şöleni sunulacak.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla, Nevşehir Belediyesi Özel İnsanlar Eğitim Merkezi tarafından müzik şöleni sunulacak.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren ve zihinsel engelli bireyler için el sanatları, okuma-yazma, spor ve müzik kurslarının yanı sıra kültürel ve sosyal faaliyetlerin gerçekleştirildiği Özel İnsanlar Eğitim Merkezi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla hazırlanan program Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Program; 3 Aralık Cumartesi günü saat 19.00’da açılış konuşmaları ile başlayacak. Protokol konuşmalarının ardından programda, merkezde eğitimlerini sürdüren öğrenciler tarafından halk oyunları ve dans gösterisi, şiir ve müzik dinletisi sunulacak.

Özel İnsanlar Eğitim Merkezi’ndeki öğrencilerin ailelerin de yer alacağı programa tüm vatandaşlar katılabilecek.