Bursa’da bir araç sürücüsü kavşaktan dönüş yapacağı esnada önüne çıkan yayayı fark etmeyip üzerinden geçti. Herkes frene basacağını düşünürken, sürücü gaza basıp otomobilin altında kalan adamın üzerinden geçti. Feci kaza güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi’nde meydana geldi. 4. Güler Sokak üzerindeki kavşaktan dönen hafif araç sürücü A.Ö., yolun karşısına geçen Bayram Ç.’yi fark etmedi. Sürücünün çarptığı Bayram Ç. yere düşerken, sürücü A.Ö frene basacağı yerde gaza basmaya devam etti. Çevredekilerin panik halinde bağırmasıyla durumu fark eden sürücü ne olduğunu anlamazken, hafif ticari araçla üzerinden geçtiği yaya feci şekilde yaralandı. Vatandaşların bir araya gelmesiyle havaya kaldırılan aracın altındaki Bayram Ç., İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.

Feci kaza güvenlik kamerasına yansırken, polisin olayla ilgili başlattığı tahkikat devam ediyor. Öte yanda, Bayram Ç.’nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.