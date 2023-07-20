Trabzon’da 2007 yılından bu yana sağlık sektöründe hizmet veren Özel İmperial Hastanesi 16. kuruluş yıl dönümünü kutluyor.

Özel İmperial Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Koç, bir çok ülkeden 52 bin yabancı hastanın tercihi olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek geride bıraktıkları 16 yılda başarı hikâyesi oluşturduklarını kaydetti.

Koç, hastanenin 16. kuruluş yıldönümü münasebetiyle yaptığı açıklamada “20 Temmuz 2007’de 6 bin 500 m2 kapalı alanda 250 kişilik sağlık kadrosu ile Trabzon’a hizmet için çıktığımız bu yolda, bugün 11 bin 500 m2 alanda 60’ı alanında uzman hekimlerimiz olmak üzere, 450 personelle hizmetimize devam etmekteyiz. Bizler her yıl büyüyerek, güçlenerek, kalite standartlarımızı yükselterek ve hizmet çeşitliliğimizi artırarak yolumuza devam ediyoruz. Geride bıraktığımız 16 yılda özetle bir başarı hikâyesi oluşturduk. Bunu tüm çalışanlarımızla başardık. Deneyimli uzman kadromuz, teknolojiyi yakından takip etmemiz; tüm doktor, hemşire, sağlık personeli ve yöneticilerimizin özverili çalışmaları bu başarıda büyük rol oynuyor. Kaliteli sağlık hizmetimizi her geçen gün daha fazla sayıda insana ulaştırmak ise bize güç veriyor" şeklinde konuştu.

Her geçen gün daha da büyüyerek, bölgenin referans hastaneleri arasında varlığını sürdürmeye devam ettiklerini ifade eden Koç “Kurulduğumuz günde yaşadığımız heyecan ve çalışma arzusundan hiçbir şey kaybetmeden hizmet çeşitliliği ve kalite standartlarını yükseltmeye devam ettik. Özel İmperial Hastanesi bugün sadece Trabzon’un ve çevre illerinin değil sağlık turizmi ile çevre ülkelerin tanıdığı bir sağlık kurumu haline geldi” dedi.

"16 yılda 14 bin bebek hastanemizde dünyaya gözlerini açtı, 213 bin ameliyat yapıldı"

16 yıl boyunca milyonlarca hastaya şifa dağıtıldığını kaydeden Koç, istatistik verilere de dikkat çekti. Bir çok ülkeden 52 bin yabancı hastanın tercihi olmaktan mutluluk duyduklarını belirten Koç, "Yaklaşık 5 milyon muayene işlemi (acil servis dahil), sahip olduğumuz teknolojik imkanlarla 213 bin ameliyat yapılarak tedavileri gerçekleştirildi. 14 bin bebek hastanemizde dünyaya gözlerini açtı. Bir çok ülkeden 52 bin yabancı hastanın tercihi olmaktan mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

Her zaman insana hizmet etmek şiarıyla yürüdüklerini kaydeden Koç “İlk günden bu yana gerçekleştirdiğimiz tüm bu başarılarımızın arkasında büyük bir insan gücü emeği yer alıyor. Kuruluşumuzun 16. yılı vesilesiyle, öncelikle bize güvenip canlarını bize emanet eden hastalarımıza, büyük bir özveriyle hizmet vermeye devam eden her kademedeki çalışma arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyor ve daha nice yıllar birlikte çalışmayı diliyorum” ifadelerini kullandı.