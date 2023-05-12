Özel İmperial Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Cemil Bayarslan, Başhekim yardımcısı Uzm. Dr. H. Füsun Sağlam ve beraberindekiler hastanede görev yapan hemşirelere hediye takdim ederek Hemşireler Günü’nü kutladı.

Başhekim Uzm. Dr. Cemil Bayarslan, sağlık hizmetlerinin doktoru, hemşiresi ve diğer sağlık çalışanları ile bir ekip hizmeti olduğunu belirterek, "Hemşirelik bu ekip hizmetinin olmazsa olmaz ve en temel unsurlarındandır. 12 Mayıs Hemşireler Günü dolayısı ile insana hizmet etmenin kutsallığına inanarak büyük bir sabır, özveri, gayret ve sevgi ile mesleğini icra etmeye çalışan tüm hemşirelerimizin bu anlamlı gününü kutlarım" dedi.