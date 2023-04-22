Özel İmperial Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Cemil Bayarslan ve Müdür Yardımcısı Saadet Gülbay, Ramazan Bayramı dolayısıyla yatan hasta ve nöbetçi personeli ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Bayramda hastanede görev yapan personeli ve bayramı hastanede geçirmek zorunda olan hastaları tek tek ziyaret ederek bayramlarını tebrik eden hastane yöneticileri, personele özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek tedavi gören hastalara da acil şifalar diledi.

Tüm vatandaşların Ramazan Bayramını kutlayan Başhekim Bayarslan, "Başta hastanemizden sağlık hizmeti alan hastalar olmak üzere, büyük gayret ve özveri ile sağlık hizmeti sunan hastane çalışanlarımız ve tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramını kutluyorum" dedi.