Sigorta acenteleri temsilcileriyle bir araya gelen Özel İmperial Hastanesi yöneticileri, özel sağlık ve tamamlayıcı sağlık sigortası konularında görüş alışverişinde bulundu.

Özel İmperial Hastanesi Genel Müdürü Cihan Başoğlu, müdür yardımcısı İsmail Aydoğdu, Kurumsal Pazarlama yetkilisi Yağmur Narcı’nın da yer aldığı toplantıda, Doğu Karadeniz Tüm Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı Halim Ağa Usta ve sigorta acenteleri yöneticileri ile karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda konuşan Özel İmperial Hastanesi Genel Müdürü Cihan Başoğlu “ilimizde faaliyet gösteren özel sağlık sigortası acentelerinin yetkilileri ile bir araya geldik. Yeni dönemde yapılacak çalışmalar konusunda acente yetkililerinin görüş ve önerileri bizler için son derece önemli. Özel sağlık sigortası ve tamamlayıcı sağlık sigortası acentelerinin hizmet vermiş olduğu misafirlerimizin geri bildirimleri, görüş ve önerileri konusunda karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk” diye konuştu.

Toplantıda, özel, tamamlayıcı sağlık sigortası ve kapsamı hakkında bilgiler verilerek geleceğe yönelik yapılabilecek planlamalar masaya yatırıldı.