Trabzon’da hizmet veren Özel İmperial Hastanesi Gürcistan’da Batum ve Zugdide’nin ardından 3. irtibat ofisini Kutaysi şehrinde açtı.

Yoğun katılımla gerçekleşen açılışa Özel İmperial Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Koç, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Op. Dr. Ekrem Sağlam, Genel Müdür Cihan Başoğlu, hastane hekimleri ve yöneticileri, Kutaysi’de görev yapan hekimler, basın mensupları ve ofis çalışanları katıldı.

Açılışta konuşma yapan Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Koç “2007 yılında hizmete açılan hastanemiz geçen 17 yıllık süre zarfında, Trabzon’un ve çevre illerinin değil, sağlık turizmi ile çevre ülkelerin tanıdığı bir sağlık kurumu haline gelmiştir. 2018 yılında Trabzon’u Karadeniz’in sağlık turizmi merkezi yapma hedefimizin ilk adımını ’Batum İrtibat Bürosu’nu hayata geçirerek atmıştık. Bugün geldiğimiz noktada 1 ay önce Zugdidi’de açılışını yaptığımız ofisimizin ardından, bugün Kutaysi’de 3. irtibat ofisimizin açılışını yapıyoruz. Güçlü ve deneyimli kadromuzla, Gürcü komşularımızın kaliteli sağlık hizmetine, zaman kaybetmeden profesyonel ekip desteği ile ulaşmalarını sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesileyle ’İmperial Ailesi’ olarak bu mutluluğumuzu sizlerle paylaşmaktan onur duyuyor, katılımlarınızdan dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu.

Hastane Genel Müdürü Cihan Başoğlu ise yaptığı konuşmada “Bugüne kadar sağlık turizminde önemli başarılara imza attık. Bizleri tercih eden binlerce hastamızın sağlığına kavuşmasına vesile olduk. Bugün burada açılışını yaptığımız ofisimizle Kutaysi’de yaşayan kardeşlerimize hizmet veriyor olmaktan son derece mutlu ve gururluyuz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından hastane yetkilileri ve davetliler eşliğinde açılış kurdelası kesilerek irtibat bürosunun açılışı yapıldı.

Öte yandan açılış öncesi düzenlenen tanışma ve bilgilendirme konferansına, Gürcistan Kutaysi’deki hastanelerde görev yapan hekimler yoğun katılım gösterdi. Konferansta Özel İmperial Hastanesinin genel tanıtımı, hastane kadrosunda yer alan doktorlar, yapılan özellikli işlemler, vaka sunumları ve ameliyatlar hakkında bilgi aktarımı yapıldı.