Özel İmperial Hastanesi ailesi düzenlenen moral motivasyon gecesinde bir araya gelerek doyasıya eğlendi.

Özel İmperial Hastanesi ailesi düzenlenen moral motivasyon gecesinde bir araya gelerek doyasıya eğlendi.

Müzik eşliğinde hep birlikte doyasıya eğlenen hastane çalışanları, düzenlenen çekilişle de çeşitli hediyelerin sahibi oldu. Gecede bir konuşma yapan Özel İmperial Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Koç, bugüne kadar hedeflerimizi büyüterek hizmete devam etmeye çalıştıklarını belirterek, “Özel İmperial Hastanesi olarak hizmete girdiğimiz 2007 yılından bugüne kadar hedeflerimizi büyüterek bölgemiz insanlarına olduğu gibi yurt içi ve yurt dışına en iyi şekilde sağlık hizmeti vermeye devam ediyoruz. Bu konuda gerek hekimlerimiz, gerekse sağlık personellerimiz ve hastane çalışanlarımızın özverili çalışmasının bunda katkıları büyük. Bugüne kadar hedeflediğimiz ve gerçekleştirdiğimiz her başarıda sizlerin payı var. Ekip çalışmasına olan inancımız, sizlerinde bu inancı yanıltmadan yanımızda yer almanız bizi bu günlere getirdi. Tüm yönetim kadrosuna, hekimlerimize, sağlık çalışanlarımıza ve personellerimize kurumum adına özverili çalışmalarını için teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.