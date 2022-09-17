Bursa’nın İznik ilçesinde bir süpermarket önünde bırakılan boş kutulara saklanan 2 ilkokul öğrencisinin yaptığı şaka büyüklerin akıllarını başlarından aldı. Bir çok kişinin korkup havaya zıpladığı miniklerin şakası bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. O anları kayda alan kişiyi bile güldüren miniklerin şakası sosyal medyada kısa sürede binlerce kişiden beğeni aldı.

Bursa’nın İznik ilçesinde bir süpermarket önünde bırakılan boş kutulara saklanan 2 ilkokul öğrencisinin yaptığı şaka büyüklerin akıllarını başlarından aldı. Bir çok kişinin korkup havaya zıpladığı miniklerin şakası bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. O anları kayda alan kişiyi bile güldüren miniklerin şakası sosyal medyada kısa sürede binlerce kişiden beğeni aldı.

İznik’in en işlek caddesi olan Kılıçaslan Caddesinde bir süpermarket önüne bırakılan boş kutuların içerisine girip saklanan iki minik ilkokul öğrencisi, kutuların içerisinden aniden fırlayıp yaptıkları şaka ile yoldan gelen vatandaşları korkuttu. Önce korkan sonra gülmeye başlayan vatandaşlar ortaya renkli görüntüler ortaya çıkardı. O anlar yolun karşısındaki bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Kayıt yapan vatandaşın bile güldüğü şaka kısa sürede sosyal medyada binlerce kişi tarafından beğenildi.