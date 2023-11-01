Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Demet İlhan Algın, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin epilepsi nöbetlerini tetiklediğini söyledi.

ESOGÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Demet İlhan Algın, halk arasında ‘Sara hastalığı’ olarak da bilinen epilepsi hastalığının son yıllarda artış gösterdiğini söyledi. Öncelikle epilepsi hastalığı hakkında bilgiler veren Algın, yapılan araştırmalar sonucunda küresel ısınma ve iklim değişikliğinin epilepsi nöbetleri üzerinde önemli bir faktör olduğunun ortaya çıktığını belirtti. Epilepsi nöbetlerinin beyindeki sinir hücrelerindeki ani ve kontrolsüz elektriksel aktive sonucunda meydana geldiğini, hastalarda kasılma ve şuur değişikliğine yol açtığını dile getiren İlhan, hastalığı tetikleyen faktörlerin öğrenilmesinin tedbir alabilme yolunda çok önemli olduğunu belirtti.

“Bu tedbirlerle hastaların nöbetlerini azaltabilir ve hayat kalitesini çok daha iyi bir hale getirebiliriz”

Epilepsi nöbetlerini etkileyen faktörler hakkında konuşan Doç. Dr. Demet İlhan Algın, Dünya Sağlık Örgütü ve çeşitli şirketler tarafından yapılan araştırmalar olduğunu söyledi. Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin nöbetleri etkilediğini dile getiren Algın, “Epilepsiyi etkileyen çok faktör olduğunu biliyoruz, ama son zamanlarda yaşanan özellikle küresel kriz, iklim değişiklikleri, atmosferdeki basınç oranları, sıcaklıkların ve nem oranının artması bunlar epilepsi nöbetlerinin arttığını gösteriyor. Yapılan çalışmalar var ve bununla ilgili yapılan çalışmalarda bu epilepsi nöbetlerinin şiddetinin ve sayısının artması üzerine yapılan çalışmalar ve konuyla ilgili olarak Dünya sağlık Örgütü’nün çeşitli şirketlerin yaptığı bir takım araştırmalar var. O yüzden son zamanlarda giderek artan epilepsi nöbetlerinde iklim krizi ve değişikliğinin çok önemli bir faktör olabileceğini, bu yaz yaşadığımız gibi temmuz ağustos ayında normallerinin üzerinde bir sıcaklık yaşamıştık, biz de kendi hastalarımızı gözlemlediğimizde nöbetlerin de artış oldu. Bunlar bizim için önemli faktörlerden biriydi. Bu faktörleri belirlemek neden önemli? Neden bunları vurguluyoruz? Çünkü bunları tespit edersek, tetikleyen faktörlerin neler olduğunu bilirsek, bunları önlemeye yönelik bir takım tedbirler de alabiliriz ve bu tedbirlerle hastaların nöbetlerini azaltabilir ve hayat kalitesini çok daha iyi bir hale getirebiliriz” dedi.