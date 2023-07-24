Bursa’da küçük yaşta başladıkları bilek güreşi sporuyla rakiplerini bir bir eleyen 13 yaşındaki ikiz kardeşler Berat ve Burak Coşkun, millî sporcu olmaya hak kazandı. Bileği bükülmeyen ikizler, bir çok müsabakada ise birincilik kürsüsüne birlikte çıktı.

Bursa İrfan Gençlik Spor Ve İzcilik Kulübü sporcularından Burak ve Berat Coşkun kardeşler, daha 13 yaşında Türkiye’de ve Avrupa’da bir çok başarı elde etti. Liseye yeni geçen ikiz kardeşler, sıkı bir antrenmanla antrenörleri Akif Karaçavuş tarafından çalıştırılıyor. Daha ortaokulda keşfedilen ikiz kardeşlerin hedefleri ise Avrupa ve dünya şampiyonu olmak. Birçok müsabakada başarı elde eden ve madalya alan ikizlerin bileği bükülmüyor.

Burak Coşkun, "Okulda yapılan bilek güreşi yarışmasına katıldık. Birlikte birinciliği paylaştık. Oradan Marmara bölge yarışmasına katıldık. Sağ ve sol kol şampiyonu olduk. Türkiye yarışmalarında millî takım seçmelerinde kardeşim sağ kol ikincisi, ben de sol kol ikincisi oldum. Türkiye okullar arası yarışmasında birimiz sağ kol birincisi olurken, ikizim sol kol birincisi oldu. İlerleyen zamanlarda ikimizde sağ sol kol Avrupa ve dünya şampiyonu olmayı hedefliyoruz" dedi.

Berat Coşkun da Türk bayrağını uluslararası camiada dalgalandırmak istediklerini ifade etti.

Antrenör Akif Karaçavuş ise, "Bu ikiz sporcularımız ilk pilot okulumuzun sporcularıydı. Biz ilk önce okul müsabakalarında keşfettik. Kendilerinde o cevheri gördük ve bizimle başladılar. Sporcularımızın asıl başarıya giden en büyük değerleri düzenli ve istikrarlı idman yapmaları. Bu değerler onları milli sporcu yapmaya hak kazandı. Türkiye ikincisi oldular. Sporcularımız en son bu dereceleri elde ettiler. İnşallah kendi yaş kategorilerinde seneye Avrupa ve dünya şampiyonu olmalarını hedefliyoruz” diye konuştu.