Öte yandan olay yerine gelen Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Emrullah Aydın’ın acılı ailesine taziyelerini iletti.

Yangın, Bilecik’in Gölpazarı ilçesi Orta Mahalle Ankara Caddesi üzerindeki 2 katlı ahşap bir evde meydana geldi. Emrullah Aydın’ın (94) tek başına yaşadığı 2 katlı ahşap evin bacasında sabah 06:30 sularında yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi kaplarken, yaşlı adam dışarı çıkmadı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşlar sonrası yangını söndürürken yaşlı adamın cansız bedenine evin 1’inci katındaki mutfakta ulaşıldı. Savcının incelemelerinin ardından Emrullah Aydın’ın cansız bedeni Gölpazarı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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