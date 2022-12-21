Eskişehir’de yoğun olarak yayaların kullandığı ve tramvay hatları da geçen araç girişine kapalı İki Eylül Caddesi’ni yasağa rağmen kullanan sürücüler vatandaşlar için büyük tehlike oluşturuyor. Özellikle hızlıca ilerleyen ve zaman zaman kazalara karışan motosikletler büyük risk oluşturuyor.

Eskişehir’de yoğun olarak yayaların kullandığı ve tramvay hatları da geçen araç girişine kapalı İki Eylül Caddesi’ni yasağa rağmen kullanan sürücüler vatandaşlar için büyük tehlike oluşturuyor. Özellikle hızlıca ilerleyen ve zaman zaman kazalara karışan motosikletler büyük risk oluşturuyor.

Odunpazarı’nda vatandaşların yoğun olarak kullandığı yaya yollarından birisi olan İki Eylül Caddesi’nden, yasaklara rağmen her gün yüzlerce motosiklet geçerek vatandaşlar için tehlike saçıyor. Trafik Kanunu’nun 66’ncı maddesi gereği, bisiklet ve motosikletlerin yaya yollarında sürülmesi yasak olmasına rağmen bu kurala uymayanlar hakkında, ilgili kanun gereği 154 TL para cezası kesilmesine rağmen, sürücüler hâlen bu caddede yaya yolunu kullanmaya ve işgal etmeye devam ediyor. Motosiklet, scooter ve üç tekerlekli yük ve eşya taşıyıcı araçların kuralsız kullanımının trafik ve yaya güvenliğinde oluşturduğu tehdit, İki Eylül Caddesi’nde yürümek ve alışveriş yapmak için gelen vatandaşları da tedirgin ediyor.

Araç dörtlülerini yakanlar da rahatlıkla yolu kullanıyor

2 Eylül caddesini, motosiklet, scooter ve üç tekerlekli yük eşya taşıyıcı araçların yanı sıra diğer araçlar da zaman zaman kullanıyor. Aciliyeti olup olmadığı belli olmayan araçların, dörtlü lambalarını yakarak rahatlıkla kullandığı yolda zaman zaman denetimler yapıldığı, ancak daha sonra yasakların çiğnenmeye devam ettiği belirtiliyor. Araç ulaşımına kapalı yolda çift hatlı tramvay geçişlerinde de kaza riski yaşanabiliyor.

“Motorlu görevlilerin ve belediye zabıtalarının sürekli denetlemesi lazım”

Emekli vatandaş Fahrettin Taşan, toplumun yaya olarak kullandığı yollara motorlu taşıtların girmemesi gerektiğini belirtti. Taşan, "İnsanların bu yasağa uyması lazım. Sadece arada bir ceza kesiliyor ve o kadarla yetiniyorlar. Başka korku verecek bir durum olmuyor maalesef. Bu caddeye görevli bir memur koymak gerekiyor. Motorlu görevlilerin ve belediye zabıtalarının sürekli denetlemesi lazım. Sonuçta artık zabıta da ceza keserek bu durumları önleyebiliyor. Şehrin ana caddelerinde bu görevlilere ihtiyaç var” dedi.

“Maalesef araçlar da fazlasıyla giriş yapıyor”

Her gün bu manzaralarla karşılaşmaktan çok sıkıldığını ifade eden Ahmet Taşçıoğlu, bu durumun UKOME’nin sorunu olduğunu ve çözmeleri gerektiğini belirtti. Bu bölgenin sadece yayaların kullanımına açık olduğunun altını çizen Taşçıoğlu, “Yaya yoluysa sadece yayalar kullanmak zorundadır. Burası özellikle hafta sonu yayaların çok yoğun olduğu bir cadde. Bu nedenle yasak olan hiçbir taşıtın buraya girmemesi gerekiyor. Sadece motosikletler değil, maalesef araçlar da fazlasıyla giriş yapıyor. Önemli olan şey buraya girişlerin kontrollerinin sağlanmasıdır. Diğer yandan tramvaylar içinde tehlike oluşturuyor” sözlerini kullandı.

“Böyle caddelere motorlu taşıtların girmemesi en güzelidir”

Eskişehir adına İki Eylül Caddesi’nin çok değerli olduğunu ifade eden İbrahim Keyik, bu görüntülerin şehre yakışmadığını vurguladı. Keyik, “Eskişehir, yayaya önem veren bir şehirdir. Bu özelliğiyle çok takdir ediyorum ancak böyle caddelere motorlu taşıtların girmemesi en güzelidir. Bu taşıtlara önlem alınması çok zor. Bu cezalarla değişecek bir şey değil. Keşke sürücüler bu caddeye girmeseler ama sürücülerin kendileri önlem alması lazım. Bu işin kanunlarla zor çözüleceğini düşünüyorum. Motosiklet ve bisikletler her sokağa ve caddeye girmeye çalışacaktır” ifadelerini kullandı.

“Bu yol bizler ve tramvay için ayrıldı”

Motosikletlerin dışında araçların da sık sık caddeyi kullandığını söyleyen Gülay Günday ise, “Maalesef araçlar da aynı durumda. Onlar da sürekli caddeye giriyorlar. Bu yol bizler ve tramvay için ayrıldı. Motorlu taşıtlar her gün bu caddede sürekli geziyorlar” dedi.

“Cezalara rağmen sürücüler bir türlü anlamıyor”

Cezaların yanında sürücülerin de daha bilinçli olması gerektiğini ifade eden bir diğer vatandaş Niyazi Çelik, her gün vatandaşların burada ezilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldıklarını belirtti. Yayaların da artık bu durumdan çok fazla şikâyetçi olduğunu belirten Çelik, “Zabıta ve görevliler, sürücüleri kontrol ederek ceza yazıyorlar. Bu cezalara rağmen sürücüler bir türlü anlamıyor. Yaya yolunda motosiklet ve bisiklet kullanmak yasaktır” diye konuştu.