Kayseri’de özel ihtiyaçlı öğrencilerin 8 yıllık hâtıraları yazıya döküldü. Orta ve ağır zihinsel engelli öğrencilerin ve ailelerinin günlük yaşamda yaşadıkları sıkıntıların anlatıldığı kitap, engellilere farkındalık oluşturmak amacıyla okula gelen ziyaretçilere veriliyor.

2016’da açılan Şehit Yiğitcan Çiğa Özel Eğitim Uygulama Okulu orta ve ağır zihinsel engelli öğrencilerin ve ailelerinin umudu oldu. 8 yıldır çocukların hem sosyal hem de bireysel gelişimleri için eğitimini sürdüren okul, bu süreçte aileleri de unutmadı. Okul Müdürü Serkan Karakaya öncülüğünde sık sık aile ziyaretleri yapılırken, anlatılan hikayeler de kitaba dönüştü. "Bizim hikayemiz" adıyla çıkarılan kitapta 25 ailenin yaşadığı hikayeler, yazıya döküldü. Kitap, engelli bireylerin toplum içerisinde daha fazla yer edinmesi için okula ziyarete gelenlere hediye ediliyor.

"Her bir satırı hayatın içinden gelen samimi bir sesin yansımasıdır"

Şehit Yiğitcan Çiğa Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Serkan Karakaya, "Bu hikaye 2016 yılında başladı. Okulumuz 2016 yılında orta ve ağır zihinsel engelli çocuklarımıza eğitim vermek için açıldı. 8 yıllık bir hikayemiz var. Herkesin bir hikayesi var. Ancak bazı hikayeler hem anlatılmayı hem de dinlenmeyi çok fazla hak eder. Elimde tuttuğum bu kitap tam da böyle hikayelerden oluşuyor. Bizim hikayemiz sıradan bir eser değil, her bir satırı hayatın içinden gelen samimi bir sesin yansımasıdır. Bu kitap özel ihtiyaçlı bireylerin ve onların ailelerinin yaşamlarına dokunan sevinçleri, zorlukları, umutları ve dayanışmayı yansıtan gerçek hikayelerden iktibaslardır. Okulumuz 90 öğrenci ile açıldı. Okula devam eden öğrencimiz 30. Bu çocuklarımızı eğitime kazandırabilmek için aileleri ile birlikte görüşme imkanları oluşturmaya çalıştık. Bu okulun çocuklara nasıl faydalı olabileceğini, çocuklarla beraber gerek sosyal hayatta gerekse okul hayatında kendilerine hangi imkanları tanıyacağı ile alakalı bilgiler verdik. Aile ziyaretleri yaptık. Bu ziyaretlerde gördüğümüz ortamlar, ailelerin sıkıntıları, sorunları ve hayat hikayeleri bu hikayelerin paylaşılması gerektiği inancını oluşturdu. Çünkü toplum olarak engelli bireylere çok yakın insanlar değiliz. Hayatın içerisinde bunların da olduğunu kabullenen insanlar değiliz. Bu hatıraları toparlayıp bir kitap haline getirmek ve farkındalık oluşturmak istedik. Bu hikayede böylelikle başladı" ifadelerini kullandı.

"Çok güzel dönüşler aldık"

Karakaya, "İnsanların hayatta gördüğü ama farkında olmadığı, ailelerin içerisinde kendi hayatlarını devam ettiren bu özel bireylerin toplum içerisinde neler yapabildikleri, aileleri ile birlikte hangi yaşantıda olduklarını insanlar okudukları zaman çok güzel dönüş aldık. Bu konuda toplumda güzel bir farkındalık oluşturduğumuza inanıyorum. Kitabımızdan hiçbir maddi beklemeksizin 25 ailemizin hayat hikayesini işledik. Aileler, çocuklarının engel durumunu öğrendiklerinde hissettikleri duyguları anlattılar. Bu ailelerin özel ihtiyaçlı bireylerle beraber yaşam hikayeleri var. Ailelerin bu sonuçla karşılaştıklarında karşılaştıkları güçler, sevinçleri ve mutlulukları. Toplum tarafından gördükleri haksızlıklar ve onların beklentilerini ele aldık. Kitabımız satılmıyor, biz hediye ediyoruz" diye konuştu.