Özel ihtiyaçlı bireyler için kültürel miraslara erişilebilirliği artırmak amacıyla 5 Avrupa ülkesinden uzmanları bir araya getiren TÜBA’nın, Erasmus+ programının bir parçası olarak T.C. Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından finanse edilen iNCLUSION ERASMUS+ KA220 HED Projesi, Saraybosna’da gerçekleştirildi.

Balkan Müzeler Ağı (BMN) tarafından düzenlenen ve proje ortakları Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), Türkiye’den Anadolu Üniversitesi ve Otizmli Bireyler İçin Eğitim ve Gelişim Desteği Derneği (SOBE) , Hollanda’dan Stichting for Education on Agility Liberating Structures - SEALS, Yunanistan’dan ARTIFACTORY ve Balkan Müzeler Ağı üyeleri olan BH Sanat Galerisi, BH Tarih Müzesi, BH Ulusal Müzesi, Zenica Şehir Müzesi ve Kuzey Makedonya’dan Bitola Enstitüsü ve Müzesi tarafından desteklenen etkinlik, disiplinler arası bilgi alışverişi için bir platform sağladı.

"Bu proje ile kurumlarımızı güçlendirmekle kalmıyoruz, kültürel bir değişime de katkıda bulunuyoruz"

TÜBA Başkanı ve proje başvuru sahibinin yasal temsilcisi Prof. Dr. Muzaffer Şeker, programın açılışında, "Bu proje ile sadece kurumlarımızı güçlendirmekle kalmıyoruz, aynı zamanda engelli insanların izleyicilerimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüldüğü kültürel bir değişime de katkıda bulunuyoruz. Burada geliştirilen bilgi ve stratejiler kurumlarımızın ötesinde de yankı bulacak ve daha kapsayıcı bir kamusal alanı teşvik edecektir" dedi.

"Amacımız, katılımcıları özel ihtiyaçlı bireylerle ilgili en son bilimsel keşifler hakkında bilgi sahibi yapmak"

Eğitim oturumlarını yöneten Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İbrahim H. Diken, özel ihtiyaçlı bireylerin karşılaştığı özel zorlukları anlamanın önemini vurgulayarak, "Amacımız, katılımcıları özel ihtiyaçlı bireylerle ilgili en son bilimsel keşifler hakkında bilgi sahibi yapmak ve onlara yenilikçi multimedya yaklaşımlarından örnekler sunmak. Müzelerde erişilebilirlik, özel ihtiyaçları anlamaya ve kültür kurumlarını gerçekten kapsayıcı hale getirmeye dayanmalıdır" ifadelerini kullandı.

Erişilebilirliğin farklı noktalarına odaklanarak bilgi ve deneyim alışverişinde bulunuldu

Programın ilk gününde; Anadolu Üniversitesi’nden Engelliler Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İbrahim H. Diken, Araştırma Görevlisi Uğur Onur Günden ve Araştırma Görevlisi Tezcan Çavuşoğlu, Otizmli Bireyler İçin Eğitim ve Gelişim Desteği Derneği’ni temsilen (SOBE) Dr. Ümit Savaş Taşkesen, Öğretmen Şerife Küçükşantürk ve Öğretmen Cemre Gürel proje çerçevesinde eğitimler veren sunumlar yaptı. Katılımcılar, erişilebilirliğin farklı noktalarına odaklanarak bilgi ve deneyim alışverişinde bulundu. Eğitim ve çalışma ziyaretleri, 25 yüksek öğrenim öğrencisini, üniversite profesörlerini ve eğitim ve kültürel miras uzmanlarını, hassas grupların ihtiyaçlarını daha iyi karşılamanın yollarını keşfetmek üzere bir araya getirdi. İnteraktif oturumlar aracılığıyla katılımcılar, multimedya araçları ve yeni teknolojiler kullanarak müze içeriğinin nasıl uyarlanabileceğini düşünerek çeşitli engelleri ve zorlukları analiz etti.